2018年12月16日 17:22 中時 呂筱蟬

國際移民日，桃園表揚傑出新住民與工作者。(呂筱蟬攝)

12月18日是國際移民日，勞動局16日提前在中壢區中正公園舉辦樂桃野餐趣活動，除了集結來自各國美食攤位外，並表揚今年度新住民傑出楷模、新住民績優服務人員、新住民友善社區、學校及企業等，期盼桃園市成為友善兼容各國文化的城市。

今年共選出15位新住民傑出楷模、5位績優服務人員、5個友善社區包含桃園市越配權益促進會、桃園市群眾服務協會、台灣新住民萌芽協會、中壢社區大學、大溪區新峰社區發展協會。友善學校則有永安國中、成功工商、竹圍國中及東安國小。

35歲來自印尼的柳佳文，協助移工處理各式糾紛。她說，移工們通常忍受不平等的薪資待遇，還受到暴力、性侵、性騷擾及勞資糾紛，大多數人把痛苦往肚子裡吞，來到台灣的新住民，就像沒傘的孩子，只能努力向前奔跑，能憑藉自己的力量幫助他們，是幸福的一件事。

獲得新住民績優服務人員的李惠樺，在八德戶政事務所服務，負責新住民業務7年。她說，國際櫃台幫助移工獲取語言能力、歸化國籍、取得身分證等，也會遇到非法入境、有犯罪紀錄者，或是在台喪偶、離婚等不同案例，每件背後都有不同的故事，個案輔導也是因人而異。

李惠樺說，在工作中領悟到新住民堅強的生命力與積極的生活態度，幫助新住民朋友了解自身權益，營造友善洽公環境，是責無旁貸的使命。

(中時 )