徐佳瑩南征話匣子大開 尬嗓艾怡良險癱軟

徐佳瑩邀艾怡良擔任高雄場嘉賓。（亞神提供）

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徐佳瑩邀艾怡良擔任高雄場嘉賓。（亞神提供）
徐佳瑩邀艾怡良擔任高雄場嘉賓。（亞神提供）
徐佳瑩邀艾怡良擔任高雄場嘉賓。（亞神提供）

徐佳瑩（LaLa）昨在高雄巨蛋舉辦「是日救星」演唱會，好友艾怡良助陣合唱兩人為張惠妹譜寫、獻聲的〈傲嬌〉，姊妹淘不約而同穿黑色勁裝同台，切換成「黑吃黑」模式，有趣的是，徐佳瑩返場高雄，一反台北嘉賓「零對話」，艾怡良和LaLa不但不禁口、還聊到超時，被工作人員虧：「是要把老蕭和頑童的份統統聊回來嗎？」

昨下午總彩時，徐佳瑩和艾怡良一見面就話匣子沒停過，還因聊過頭兩人的Mic直接被導演切掉，正式演出時，「脫口秀」永無盡頭戲碼再度上演，最後導演下令樂手進前奏，想打斷兩人話題，讓LaLa情急喊停：「是誰！是誰彈的！」

台北兩場小巨蛋躺地加翻滾的徐佳瑩，來到高雄終場，事前特別向同事請教，想來點不一樣的；正式上台，高雄版的〈病人〉一開始也如常翻滾，到後段時，LaLa突然起立、蹲下，一次又一次不斷地重覆，因太過劇烈，她要被降下台時，忍不住有點癱軟，還好同事們都在定點等她，見她已經沒力，半扛半扶帶她休息並換裝。

演唱〈人啊〉前，徐佳瑩突然有感而發，稱再過五天就要過34歲生日，笑問台下歌迷，34歲以上的舉手，再請34以下的舉手，她看了一輪，嬌嗔自嘲：「原來我算年紀大的，哭哭，我不要！」她化身徐上人侃侃而談，表示有時年齡的成長不代表心智也成熟，尤其是反應在面對事情的態度，小時候大可耍賴、撒嬌說：「我怕怕、我不要。」再長大些時選擇直接躲開、逃避，但年長到一些程度後，有些人遇事反而先聲奪人、虛張聲勢，「這其實是一種高級的麻煩，對不！」

(中時 )

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