土城聖誕週末狂歡 立委議員扮聖誕老人與民同樂

2018年12月16日 17:30 中時 許哲瑗

立法委員吳琪銘、市議員林銘仁和彭成龍16日下午在海山捷運站外廣場舉辦愛心義賣公益園遊會。（許哲瑗攝）

立法委員吳琪銘、市議員林銘仁和彭成龍16日下午在海山捷運站外廣場舉辦愛心義賣公益園遊會。（許哲瑗攝）

立法委員吳琪銘、市議員林銘仁和彭成龍16日下午在海山捷運站外廣場舉辦愛心義賣公益園遊會。（許哲瑗攝）

聖誕節將至，立法委員吳琪銘、市議員林銘仁和彭成龍16日下午在海山捷運站外廣場舉辦愛心義賣公益園遊會，邀請在地團體帶來日本舞、印度舞、太鼓，歌仔戲等精彩演出。吳琪銘說，義賣所得將全數捐贈給華山基金會，希望藉此拋磚引玉，邀民一起做公益。

園遊會現場除了10多個愛心攤位以外，也專為孩子設計套圈圈、九宮格投球、有獎徵答、腦力激盪等闖關遊戲，捷運站外廣場正中間擺上大型造景聖誕樹，不少民眾將心願寫下紙條掛枝頭，祈求願望實現，大小朋友玩得不亦樂乎。

台下活動熱鬧，台上演出也不間斷，除了日本舞、印度舞、太鼓等異國舞蹈外，歌仔戲班也帶來「勸世歌」、「身齊白馬」、「安同歌」等多首膾炙人口的曲目，觀眾聽得如癡如醉，熱鬧非凡。

吳琪銘戴上紅色聖誕帽，沿街發送糖果和汽球給參與民眾，他說，聖誕公益園遊會已舉辦多年，這次因應菜價崩跌，特地和土城雲林同鄉會合作，民眾憑發票即可免費兌換高麗菜，義賣所得將全數捐贈給華山基金會，希望媒合愛心資源和社會需求，為弱勢族群盡綿薄之力。

金城婦女大學老師黃美瑜表示，今天的舞蹈表演都是由原先沒有舞蹈經驗的媽媽們，辛苦練習2個多月而成，謝謝立委和議員們舉辦園遊會，不只帶給民眾美好週末，也提供在地團體表演的平台，讓他們的努力能被看見，非常值得。

(中時 )