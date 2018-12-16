弘道居家自立計畫 癱瘓婦「走」出家門找回尊嚴

婦人劉秀玉（右三）在弘道居家復能計畫協助下，重新站起身走出家門，找回生命的尊嚴。（吳岳修攝）

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生命不只是存活，活得有尊嚴才算快樂，婦人劉秀玉傷後雙腳攣縮，3年來吃喝拉撒睡都窩在沙發上，原本人生了無生趣，弘道老人福利基金會推動「居家生活自立支援」計畫，鎖定臥病在床長照患者，透過醫療團隊輔導與復能訓練，劉婦重新站起來離開沙發，自主走出家門跟鄰居打招呼，找回屬於自已的人生尊嚴與生活。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，每個人都會變老、生病，許多長照患者因病不良於行或長年臥病在床，缺乏專業的醫療與居家照顧，家人疲於奔命衍生家庭問題，患者本身也因為生活起居能力逐漸退化，病情每況愈下。

弘道從2017年起成立「All In one照顧服務」團隊，推動「居家生活自立支援」計畫，透過「復能照顧」，要讓失能患者做「能做的事」，鼓勵及促成參與「對自己最重要的日常生活」，讓自己完成吃喝拉撒及行動等基本生活能力，減輕家人負擔。

李若綺說，64歲婦人劉秀玉4年前跌倒受傷，長久臥床導致雙腳攣縮，不僅生活起居都要仰賴子女，她也因為害怕跌倒畏懼走路，3年多來吃喝拉撒睡兼洗澡全窩在沙發上完成，讓劉婦深感人生將在沙發上結束，了無生趣。

弘道找來治療師、醫師組成醫療團隊，為劉婦量身打造復能訓練菜單，重新教導她學習坐、站、上下床及上廁所等，也鼓勵她一步步走進浴室「自已洗澡」，最後劉婦自己走下3樓，向對門鄰居打招呼，問好的那一刻讓劉婦重啟人生，找回自已的生命尊嚴。

(中時 )

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