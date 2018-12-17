貴賓狗Q比變得愛撒嬌

Q比愛撒嬌的性格，深受大家的喜愛。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
Q比在Pei北上讀書後，便得相當愛撒嬌。（何冠嫻翻攝）

目前正讀研究所的Pei，在就讀大學一年級時，家裡養了隻嬌小膽怯的貴賓狗Q比，而深受家人疼愛的Q比雖愛撒嬌，但在牠認為自己較受寵後，常對Pei擺出高傲架式，並對她的呼喚愛理不理，不過自從Pei北上讀書後，Q比卻變得相當熱情黏人。

Pei表示，當時家中多個新成員相當高興，且Q比小時候怕生卻又會因好奇而瞪著大眼東張西望的模樣，十分討喜，因此常帶著牠認識這新世界，而Q比也會扭著嬌小身軀跟在後頭。由於Q比特別喜愛撒嬌，家人們全都相當疼惜牠，出門逛街定會為牠帶回專屬的衣服、玩具、零食等禮物，甚至在牠搗蛋時露出水汪汪的大眼便不忍責罵，謹以柔性規勸。

隨著Q比的成長，牠越能體認自己備受寵愛，在Pei的面前收起了撒嬌個性，經過她身旁也都抬著下巴冷淡路過，只在Pei手上有食物時，才會靠近蹭個兩下，Q比在她面前將傲嬌性格展露無疑。Pei無奈地笑說，雖把Q比當妹妹看待，但在Q比眼裡，似乎自己才是妹妹。

但Pei考上研究所北上讀書後，Q比待她的態度有180度的劇烈轉變，Pei說，每當回苗栗時，尚未踏進家門就可以聽見Q比的熱情呼喚，一開門便可見牠以兩隻腳站立，不斷想攀爬褲管撒嬌討抱，讓Pei又驚又喜，沒想到幾日不見Q比竟變得如此熱情。

Pei表示，每次返家的短暫時光，幾乎有一半的時間都留給Q比，她笑說，無法每天和Q比相處，感情反而變好了呢！

(中時 )

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