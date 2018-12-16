贈票／資深影帝聯手演出英國史上最大珠寶盜竊案《盜王之王》

2018年12月16日 17:48 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

【盜王之王】King Of Thieves 真人實事改編 阿公搶珠寶 電影預告

奧斯卡得主、《愛的萬物論》名導詹姆士馬許最新作品《盜王之王》改編自真實事件，敘述七個年紀加起來超過500歲的老人，犯下英國史上最大珠寶竊盜案的過程。《盜王之王》由兩屆奧斯卡得主，在《黑暗騎士》系列飾演蝙蝠俠管家「阿福」的資深影帝米高肯恩主演，聯手網飛影集《漫威夜魔俠》男主角查理考克斯一同偷拐搶騙。米高肯恩日前也在節目中自曝與結縭46年的老婆的相識過程，簡直浪漫到如同電影劇情。

《盜王之王》改編真實故事，是英國最大的珠寶竊盜案。（圖／車庫娛樂提供）

米高肯恩日前於英國獨立電視台（ITV）脫口秀節目「強納森羅斯秀」上首度揭露自己的情史，他表示：「印象中我在電視上看到廣告中的這位小姐，立刻就墜入愛河，那是一段巴西的麥斯威爾咖啡廣告，我心想：『她就是我的女人』，我要去巴西，我要找到她。」

資深影帝們在當中互相飆戲，精彩可期。（圖／車庫娛樂提供）

接下來的發展大家都知道了，他們於1973年結婚並育有一女，至今不管米高肯恩去到世界各處，他的老婆總是在他身旁。而這位已高齡85歲的爵士在今年2月摔傷了腳踝，經過手術治療後他承認，要完全康復需要一段時間，但他已經快要痊癒了。希望米高肯恩能夠早日傷癒復出，繼續帶給觀眾更多精彩的電影作品。米高肯恩新片《盜王之王》將於1月4日在台上映。

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💛抽獎名額：20張電影票，共抽10人。

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(中時電子報)