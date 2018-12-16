燒光父母3千萬 孫安佐為何露出「異於常人」笑容

2018年12月16日 17:49 中時電子報 吳玫穎

20181214中天新聞 救孫安佐燒3千萬 狄鶯接醫美代言搶錢

狄志偉節目談孫安佐事件。(影片自1:23:30開始)

狄鶯、孫鵬18歲寶貝兒子孫安佐，在美涉嫌恐攻被捕，歷經260天的關押，終於在日前遣返回台，只是他一路上不時露出的笑容，就讓媒體人狄志偉坦言「有點嚇到」，加上他面對鏡頭時的從容，更讓狄志偉覺得孫安佐異於常人。

狄志偉昨日在節目《突發琪想》談及孫安佐事件，表示有員警私下透露，孫安佐其實出關前、在交接的時候，看人的眼神是會讓你害怕的；狄志偉認為一般來講，若發生這樣的大事情，不要說是小孩，連大人可能都笑不出來，嚇到嚇死了。

孫安佐面對鏡頭時的從容，讓狄志偉覺得異於常人，「也許因為我離18歲太遙遠，可是我自己想一想，如果是在我18歲發生這樣的事，我告訴你，地上有洞我鑽下去了好嗎。」

孫安佐從今年4月286日在賓州首度面對媒體，一路笑回台灣，讓狄志偉忍不住說孫安佐可能是一個很喜歡微笑的人，「即便自己犯這麼大錯誤，他還是覺得用笑來化解一切，因為這樣才是愛嘛，我不曉得啦，但換成是我我可能辦不到。」

狄志偉透露曾和某個一起上節目的律師朋友私下討論孫安佐事件，對方就直言如果是他小孩發生這樣事情，他救都不去救，因為「這樣才能讓他的小孩為這件事情負責」。但朱學恒強調孫安佐已成年，不再是小孩子，「對我們來講，擔憂的才不是（孫安佐）家教，是這傢伙將來還會不會繼續犯罪。」

為了救出兒子孫安佐，早前有媒體推估，狄鶯夫婦光在美聘請律師的費用，折合台幣至少有3千萬。

(中時電子報)