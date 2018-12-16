羽球年終賽》獎金分配公布 戴資穎可領這麼多

2018年12月16日 18:01 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世界羽聯(BWF)世界巡迴賽總決賽今天是決賽日，BWF官方臉書粉專公布獎金分配，因右腿傷勢在小組賽第三場比賽中傷退，不過因為她有出賽之後才傷退，還是可以領到獎金。

據了解，羽球比賽如果沒有上場就退賽的話，積分跟獎金都不會算給該名選手，不過年終賽戴資穎和同樣因傷退賽的中國大陸好手陳雨菲、印尼男雙世界第一組合吉德翁/蘇卡穆約及大陸女雙選手李茵暉，因為已經都有出賽紀錄，仍可領到獎金。

今年BWF世界巡迴賽總決賽總獎金為150萬美元，男、女單打冠軍可帶走12萬美元獎金（約台幣373萬5000元），亞軍6萬美元獎金（約台幣186萬7500元），四強選手則是獎金3萬美元（約台幣93萬3750元），分組第三獎金1萬6500美元（約台幣51萬3563元），分組第四則是9000美元（約台幣28萬零125元），戴資穎雖然傷退前戰績1勝1敗，但傷退之後賽事官網把戰績歸零，因此小戴分組排名落居第四，排在吞下2敗的美國華裔選手張蓓雯之後，因此小戴進帳9000美元獎金。

雙打冠軍獎金則是一組12萬6000美元（約台幣392萬1750元），亞軍進帳6萬美元、四強3萬美元、分組第三1萬9500美元（約台幣60萬6938元）、分組第四1萬零500美元（約台幣32萬6813元）。

戴資穎前天在小組賽最後一場面對日本好手山口茜先輸掉一局，第2局在12：11領先時宣告右腿傷退，讓「穎迷粉」相當心疼，小戴接下來會好好休息調整，明年球季繼續努力，也要全力爭取奧運積分，她透過社群媒體說：「謝謝大家的關心，今年的比賽告一段落啦！我會利用這些許的時間，休息緩衝一下，再繼續明年的賽程，謝謝你們的支持。」

戴資穎的好友、泰國與球女將伊瑟儂也透過現實動態分享兩人可愛的合照，並告訴球迷：「不要擔心，小戴沒事。」

(中時電子報)