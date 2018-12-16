耶誕送暖義賣 韓國瑜妻李佳芬賣菜助農民

準高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬（前右五）義賣水果幫助弱勢學子。（張朝欣攝）

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「維多利亞雙語學校耶誕送暖」義賣活動16日在虎尾鎮開跑，準高雄市長韓國瑜的妻子、學校副董事長李佳芬現身賣義現場，幫忙叫賣小農種植的蔬果，呼籲大家支持在地小農，才能吸引更多年輕農業人才留在雲林、回來雲林。

歲末寒冬，斗六市維多利亞雙語學校與雲林家扶共同舉辦耶誕送暖活動，校方與2名家長會長邱慧鳳、姚明昇，帶領30名師生及家長募集蔬菜、水果、白米、醬油等日常用品義賣，共有10餘個攤位，並由耶誕老人請大家吃冬至湯圓，提前歡度中西合併的耶誕佳節。

準高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬，目前擔任維多利亞雙語學校副董事長，特別到現場與大家一起義賣，她表示學校以交換幸福作為發想，讓學生身體力行募集義賣商品並將義賣所得捐給雲林家扶，藉此學習與感受幸福分享的意義。

李佳芬說，這次家長會更是出錢出力，募集許多日常用品，也有人自掏腰包向小農購買大白菜、柳丁、芭樂、牛番茄等蔬果來義賣，這些蔬果都是在地小農的心血，品質優良且價格合理，呼籲大家多支持在地小農，讓人才留在雲林、回來雲林。

雲林家扶主任廖志文感謝維多利亞雙語學校，以行動支持公益義賣分享愛心，結合東西文化讓耶誕老公公與冬至湯圓溫暖大家的心，同時幫助弱勢學子不要輸在起跑點，藉由教育不斷充實自己、增廣見聞，創造精彩人生。

(中時 )

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