《中時晚間快報》 韓國瑜三顧茅廬李四川 成功向朱立倫借將

《中時晚間快報》韓國瑜三顧茅廬李四川 成功向朱立倫借將

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中時電子報
綜合報導

◎韓國瑜三顧茅廬李四川 成功向朱立倫借將

韓國瑜小內閣第二位副市長人選出爐，由新北市副市長李四川接任，韓陣營透露，李四川人事案過程一波三折，雖然韓李兩人理念契合，但李早有退休念頭，加上要尊重朱立倫的想法，對接任高雄副市長意願不大，因此開啟韓三顧茅廬李四川的路。

◎今晚起降溫 周一入夜急凍11度

中央氣象局表示，入冬第一波冷氣團將從今（16）日晚上起至周三清晨影響台灣，預估北台灣周一白天還有攝氏17、18度，但愈晚愈冷，氣溫將一路溜滑梯，周一深夜至周二清晨將是此波冷氣團最強的時段，北台灣低溫下探11度，周三白天溫度才會逐漸回升，周四、周五有機會回到26至30度溫暖舒適的天氣。

◎改革開放40周年大會 習近平將發表重要談話

大陸央視消息，慶祝改革開放40周年大會12月18日上午10時將在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席習近平將出席大會並發表重要講話。

屆時，中央廣播電視總台、新華網將進行現場直播，中央重點新聞網站和新媒體平台同步轉播。

◎劉德華再登紅館只打60分 愛女繪圖製成動畫藏頂空

劉德華（華仔）暌違8年，15日在香港紅磡體育館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour」世界巡迴演唱會首場，向來注重隱私的華仔，首度讓6歲女兒劉向蕙、老婆朱麗倩和他的父母現身台下欣賞演出，他唱〈17歲〉時，舞台頂空布幕投影出可愛動畫，這些畫都是由華仔6歲女兒劉向蕙所畫。

(中時電子報)

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