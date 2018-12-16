台中立委補選》盧秀燕輔選 與沈智慧合拍定裝照

台中市長當選人盧秀燕與立委補選參選人沈智慧16日在攝影棚內合拍定裝照。（馮惠宜翻攝）

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台中市長當選人盧秀燕與沈智慧在攝影棚內合拍定裝照，國民黨新科議員首戰告捷的羅廷瑋、黃健豪也到場參加合拍。（馮惠宜翻攝）

台中市長當選人盧秀燕16日與台中第5選區立委補選參選人沈智慧在攝影棚內合拍定裝照，開動為沈智慧輔選列車。國民黨新科議員首戰告捷的羅廷瑋、黃健豪也到場參加合拍，展現國民黨為民服務、棒棒相傳的決心。現場有人即席喊出「秀燕有智慧、同心來打拼」，一語雙關，展現高昂士氣。

盧秀燕表示，她在北、北屯區擔任六屆立法委員，在國會爭取到的建設、民生法案都已打下基礎，接下來要繼續建設例如巨蛋、北屯國民運動中心等等。她即將就任市長，補選的這一席，很希望能夠讓有經驗，立刻能接棒的人選出線。盧秀燕說，沈智慧是最適當的好人選，有國會問政經驗和成績，而且又勤於服務選民，絕對是強棒，台中市民要珍惜認真問政的沈智慧。

沈智慧感謝市長盧秀燕全力相挺，她表示這次補選時程只剩40天就要投票，她會全力以赴，努力爭取勝出，進入立法院擔任盧秀燕最強的國會助攻手。也會與台中市政府密切配合，幫忙爭取經費建設北區北屯區。

沈智慧說，最近她在拜訪選民時，很多人向她說，「北北屯的建設不能有空窗期，希望她努力確保盧秀燕這一席，大家都會全力支持」。

她還說，看得出來民眾對於執政者偏重政治而輕忽經濟的抱怨。沈智慧說，她將努力反映市民的心聲，強力監度制衡民進黨。

(中時 )

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