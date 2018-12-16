台南幫起源地廟宇建醮 龍鳳造型創意供品壯觀

台南幫起源地的北門二重港仁安宮舉行建醮大典，旅外鄉親紛紛返鄉，廟方也請來藝術家創作龍鳳造型供品，十分壯觀。（北門二重港仁安宮提供）

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台南幫起源地的北門二重港仁安宮舉行建醮大典，旅外鄉親紛紛返鄉，廟方也請來藝術家創作龍鳳造型供品，十分壯觀。（北門二重港仁安宮提供）

「台南幫」起源地北門區二重港仁安宮舉行五朝建醮大典，16日的重頭戲祀宴大典及普度植福大拜拜登場，旅外鄉親也紛紛返鄉，廟方還特別聘請藝術家許自貴創作「祥龍瑞氣、威鳳祥麟」造型放置在普度桌上，相當壯觀。

仁安宮主祀李府千歲、廣澤尊王及中壇元帥，是二重港在地的信仰中心，9年前曾經斥資數億元新建廟宇，這次5天的建醮大典花費估計也在5000萬元以上，今天的祀宴大典及普度規模盛大，估計超過4500桌。

二重港是「台南幫」多位聞人出身之處，這次建醮大典許多旅外鄉親紛紛返鄉，場面熱鬧，廟方在前方道路設置一座「祈福龍門大道」，設計理念來自仁安宮後方的日月乾坤池，內有7顆龍珠，而二重港侯氏宗親內有7人屬龍，年齡又各差12歲，頗為巧合，以此作為概念發想，以7座龍門道相連打造而成。

而擺放在普度桌上的龍鳳祥瑞主題，通常都會以高檔食材裝飾，並且以租用的公版為主，仁安宮這次特別請來藝術家創作，古今合璧，龍身有現代化的摩登色彩，鳳身則是西周時期青銅器上鳳紋的實體創作，身長88台尺，有一路發的涵意，也讓人感覺氣勢非凡，現場還有文創市集跟小吃街，整個庄頭熱鬧滾滾。

(中時 )

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