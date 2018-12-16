稻田裡吃辦桌、開運動會 田間玩很大

2018年12月16日 18:14 中時 莊曜聰

後壁高中的學子也參與米食料理製作。（莊曜聰攝）

親子在收割的田中玩起各項趣味遊戲，氣氛熱烈。（南市觀旅局提供）

由南市無米樂稻米促進會與南市觀旅局合辦的「田間玩很大」農鄉體驗活動16日在後壁登場，今年進入第三屆，吸引超過500多位民眾參加，從社區體驗古早位手工藝DIY、稻田中品嘗田園野宴，到田間遊樂園及運動會等農村才玩得到的精彩活動，相當特別。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪表示，每年11月稻田收割後就是閒置時期，為了提高稻田使用附加價值，特別利用稻田休耕期規劃系列活動，帶遊客深入了解後壁米鄉之美，推廣稻米文化。

串連後壁特色景點的遊程是一大特色，來自全台各地的遊客分別從後壁、新營火車站及嘉義高鐵站出發，搭乘遊覽車走訪後壁各個社區，每個社區都有特色產業DIY體驗，試做榻榻米、藍染等，中午則精心安排一場傳統與創新結合的米食饗宴，如結合後壁好米、新市毛豆、將軍蘆筍香鬆、紅蘿蔔、古早蛋等在地食材的米壽司等，搭配農村景致，用餐別具風味。

吃飽喝足，接下來登場的就是田間體驗活動，就像是稻田運動會，有健步如飛、百步穿楊、志在四方、拖泥帶水等田間競賽，也有玩沙區、木馬及拍照區，各項闖關遊戲與遊客互動、親子同樂，秋高氣爽，小朋友們都玩得不亦樂乎，大家更相約明年再來。

(中時 )