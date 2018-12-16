憂飛機傳豬瘟疫情？桃機：每天場內焚化機上垃圾10噸

2018年12月16日 18:18 中時電子報 林郁庭

桃園國際機場的4號焚化爐，每天負責銷毀從飛機上所遺留的垃圾達10公噸以上，將垃圾徹底銷毀，有效減低防疫漏洞。（資料照 中央社提供）

桃園機場加強防疫大陸非洲豬瘟疫情，為防止病毒入侵，位於桃園國際機場的4號焚化爐，每天負責銷毀從飛機上所遺留的垃圾達10公噸以上，垃圾經過徹底銷毀，有效減低防疫漏洞。

據中央社報導，對有旅客好奇，遺留在飛機上的食品是否會因為處理不當，流入台灣，反而成為防疫漏洞，桃園機場公司維護處長孫宏彬說，桃園機場4號焚化爐目前處理包括機場航廈、免稅店、餐飲業、不同國籍的航空器所留下的垃圾，一天的垃圾量約為30公噸，而航空器所產生的垃圾量則為10到15公噸。孫宏彬說，4號焚化爐的最大的垃圾處理量為60公噸，以前停一天燒一天，但因為現在的航班大幅度增加，現在需要每天燒一次垃圾。

孫宏彬強調，在航空器上所產生的垃圾，都會在機場的焚化爐處理銷毀，不會流入境內，因此「航空器垃圾造成疫情漏洞的機率比較低」。

位於桃園機場園區內的4號焚化爐，處理包括不同國籍航班在飛抵桃園機場時所遺留垃圾，當垃圾送到焚化爐時，也都會經過特殊處理。負責處理垃圾的工程人員說，因為班機往返相當頻繁，許多他國的航空公司飛抵台灣後，會在停留2到4小時內，又再度起飛離境，因此在很短的時間內，不可能對垃圾進行分類，不少航空公司直接採取統一回收銷毀的方式。

(中時電子報)