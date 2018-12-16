影》木星上驚現海豚！NASA超美照回傳

NASA探測器朱諾號最近傳回數張木星近身美照。（圖擷取自／NASA官網）

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中時電子報

美國國家航空暨太空總署（NASA）的朱諾號（Juno）2011年升空後，木星探測任務即將進入下半場，最近更拍到木星上有「海豚」、「烏賊」優游的畫面，木星超美近身照回傳後驚艷各界。

NASA探測器朱諾號回傳木星大氣層畫面，出現海豚、烏賊形狀的雲朵，相當美麗。

朱諾號所拍到的海豚、烏賊其實是木星上大氣、雲層不斷流動所形成的畫面。

朱諾號2011年升空，直到2016年7月才進入木星極軌道，展開探測木星任務，任務目標包括蒐集木星的重力場、磁場等數據，以及探究木星形成的線索。

NASA探測器朱諾號拍到木星大氣層出現海豚、烏賊形狀的雲朵。（圖擷取自／NASA官方推特）

朱諾號自2016年開始回傳多張美麗的木星近身照，譬如這組上月底同時上傳於官網及官方推特的動態影像，照片拍攝自10月29日，朱諾號正進行第16次飛越木星任務，正巧捕捉到木星南半球雲層變化，而當時探測器僅在大氣層18,400-51,000公里上方。

NASA將照片公布後，科學家史威夫特（Brian Swift ）和多倫（Seán Doran）再將照片後製，讓影像的色彩更加鮮明，最終才形成這幾幅海豚栩栩如生跳動的照片。

英國每日郵報（Daily Mail）引述自NASA：「海豚形狀的雲看起像在沿著木星南溫帶（South Temperate Belt）雲層優游。」

另外一張11月初釋出的照片則被網友戲稱像烏賊，NASA解釋照片上類似烏賊觸角的白色區域其實是反氣旋風暴（anticyclonic storm）。

NASA表示，朱諾號將在21日完成第16次繞行木星任務，自此它的探測任務將進入下半場。朱諾號首席調查員波頓（Scott Bolton）表示，朱諾號的上半場任務讓科學家重新認識木星大氣層的運作及整個星體磁場的複雜度與不對稱性，任務進入下半段，預期屆時蒐集到的資料將可幫助科學家更了解木星緯向風的深度、磁場如何誕生、以及內部結構如何演化等等。朱諾號預計在完成32趟繞行任務後，於2021年結束任務。

(中時電子報)

文章來源：NASA's Juno Mission Halfway to Jupiter Science

文章來源：Jupiter like you've never seen it before! Stunning footage captured by NASA's Juno probe is released as it reaches the halfway point of its mission

文章來源：NASA sent Juno to Jupiter in 2011. It got back works of art

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