小樂做公益 王彩樺帶女兒找「老公」還掏光所有

2018年12月16日 18:27 中時 林淑娟

女兒忙與偶像互動，王彩樺忙掏錢做公益。（林淑娟攝）

王彩樺把身上帶的所有錢全都捐出去。（林淑娟攝）

吳思賢（小樂）16日出席便利超商公益活動，與70位粉絲「比腕力」一起幫助弱勢長輩。結果保庇天后王彩樺也化身「樂粉」，帶著女兒繶帆擠在人群中當追星族！由於跟小樂比腕力的樂粉都要自由樂捐，繶帆來見她口中的「老公」，一向熱心公益的「丈母娘」王彩樺也二話不說，打開隨身包包掏出裡頭所有現金，整整一大疊各種鈔票，一毛不留全捐出去，連要搭計程車回家的錢也沒了。

王彩樺說，有次看到女兒在臉書寫「等一下我老公要出現囉」，她便留言「妳老公是誰？我怎麼不知道！」後來知道女兒喜歡的偶像是小樂，她一查發現小樂實在太優秀了，有能力、歌唱得好、會跳舞、有才華，「又帥又很努力，怎麼有這麼棒的藝人！所以我全力支持女兒」，甚至她自己也變樂粉了。

因為繶帆前陣子考試考很好，前一晚特別跟媽媽說：「拜託明天帶我去見我老公！」王彩樺知道女兒想要來看小樂，尤其又知道是公益活動，她就更覺得一定要來響應偶像的愛心之舉。

小樂已經跟繶帆見過多次面，聽到王彩樺說繶帆功課好，他也開心笑說，能帶給別人鼓勵、好的影響力，感覺真的很好。他希望能藉由這活動對粉絲潛移默化，提醒他們多關心長輩。他90多歲的爺爺數月前過世，奶奶因喪偶健康狀況也受影響，所以他最近對於關懷老人特別有感觸。

主辦單位是號召70名粉絲來跟小樂比腕力，雖然大部分是女生，但因為有一、兩個很認真，突然很用力，讓原本輕鬆以對的他嚇到，事後表示：「手腕有點扭傷。」

其實他最近為準備台北跨年晚會的半小時演出，每天練舞練到凌晨兩、三點，原本就是「易瘦」體質的他，還因此暴瘦，「本來體重大概63至65公斤，現在應該跌到60以下了吧！」雖然努力吃宵夜，但還是補不回來，不過愛面子的他不忘強調「還是有線條喔」！

(中時 )