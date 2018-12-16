疑與妻感情不睦 男子傍晚跳橋身亡

2018年12月16日 19:21 中時 程炳璋

消防救生人員下水搜索無功。（程炳璋攝）

台南市北區與安南區交界的鹽水溪橋自行車道，有位年輕男子16日傍晚從橋上跳下水，路邊民眾見狀報警，警消出動救生人員搜查兩小時，找到落水的王姓男子，警方根據橋上手機找到王男家屬，他疑似跟老婆吵架後，跑到橋上輕生。

鹽水溪橋自行車道平常是民眾騎車、跑步必經之地，傍晚不少人在此運動，1名20餘歲的男子卻在橋上鬱鬱寡歡，不時抽菸打電話，傍晚5時左右，他爬上橋墩，向西面一躍而下，引起岸邊休憩的民眾驚呼報警。

消防局人車到場，出動空拍機、救生艇與救生人員下水搜救，但水流快速，大家在橋下附近搜索近2小時，見天色漸暗仍未查獲人影。

警方在橋上發現溺水者遺留的手機、菸盒與打火機，手機電池已用盡，帶回派出所充電後，從手機內得知溺水者為27歲王男身分，查知王男母親打了多通電話給兒子未果，趕緊連絡王母到場釐清案情。

王男家屬到現場不久，警消就發現王男屍體，拉到岸邊急救無效。王母表示，王男曾與老婆吵架，之前就嚷著要自殺，不料真的輕生，讓家人悲痛不已。

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