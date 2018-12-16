疑與妻感情不睦 男子傍晚跳橋身亡

警方到場時，橋上只剩手機、菸盒與打火機。（程炳璋攝）

友善列印
中時
消防救生人員下水搜索無功。（程炳璋攝）

台南市北區與安南區交界的鹽水溪橋自行車道，有位年輕男子16日傍晚從橋上跳下水，路邊民眾見狀報警，警消出動救生人員搜查兩小時，找到落水的王姓男子，警方根據橋上手機找到王男家屬，他疑似跟老婆吵架後，跑到橋上輕生。

鹽水溪橋自行車道平常是民眾騎車、跑步必經之地，傍晚不少人在此運動，1名20餘歲的男子卻在橋上鬱鬱寡歡，不時抽菸打電話，傍晚5時左右，他爬上橋墩，向西面一躍而下，引起岸邊休憩的民眾驚呼報警。

消防局人車到場，出動空拍機、救生艇與救生人員下水搜救，但水流快速，大家在橋下附近搜索近2小時，見天色漸暗仍未查獲人影。

警方在橋上發現溺水者遺留的手機、菸盒與打火機，手機電池已用盡，帶回派出所充電後，從手機內得知溺水者為27歲王男身分，查知王男母親打了多通電話給兒子未果，趕緊連絡王母到場釐清案情。

王男家屬到現場不久，警消就發現王男屍體，拉到岸邊急救無效。王母表示，王男曾與老婆吵架，之前就嚷著要自殺，不料真的輕生，讓家人悲痛不已。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

★中時電子報關心您

(中時 )

影》阿娘喂！阿嬤下車撿雞蛋滾落… 妻手機「Gong Gan Po Qu公園」是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。