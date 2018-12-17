丸鍋昆布鍋物 天冷吃鍋少負擔

2018年12月17日 07:05 中時 陳育賢

丸鍋昆布鍋物的湯頭是採用北海道昆布搭配特級柴魚片，再以雞骨高湯與天然蔬果熬製，吃來無負擔，主菜經嚴選，品質有保障。（陳育賢攝）

丸鍋昆布鍋物的湯頭是採用北海道昆布搭配特級柴魚片，再以雞骨高湯與天然蔬果熬製，吃來無負擔，主菜經嚴選，品質有保障。（陳育賢攝）

冷氣團來襲，天冷吃火鍋最過癮，但不少人有慢性病與三高問題，吃火鍋最怕有負擔，深怕1次吃下太多高熱量、高鈉、高普林的高湯，在新竹市已有口碑的「丸鍋昆布鍋物」，近期在竹北市開了2號店，其湯頭是以昆布、柴魚、雞骨與蔬果熬煮而成，吃來甘甜沒負擔。

丸鍋昆布鍋物1號店位在新竹市東明街，2號店近期開幕，由於湯頭熬煮方式是以健康為出發點，加上食材都經嚴選，能讓消費者吃的安心，因此在短時間就累積不少忠實客戶。

丸鍋竹北店位在家樂福商圈附近，丸鍋甫開幕即吸引不少老饕，加上近來氣溫下降，上門的客人更是絡繹不絕。

能夠在競爭激烈的竹北火鍋市場佔得一席之地，相當不易，丸鍋能夠抓住消費者的胃，靠的就是健康湯頭與嚴選食材，其是使用北海道精選昆布搭配特級柴魚片，再加上雞骨與天然蔬果熬製，呈現黃金比例高湯，讓人吃鍋喝湯也不用擔心有太多負擔。

另，丸鍋食材是每日當天採買，以當季最新鮮食材來服務每位顧客，主鍋包括有黑毛梅豬、黃金松板豬、三隻小豬（綜合豬肉）、小羔羊、櫻桃鴨肉、滑嫩雞柳、雞鴨雙拼、雪花肥牛、霜降美牛、沙朗牛、養生素食以及鮮美海味，均1價288元，相當實惠；另平日中午還有均1價180元的商業午餐。

1號店地址：新竹市東明街231號

電話：03-5165130

2號店地址：新竹縣竹北市縣政10街46號

電話：03-5583773

主菜鍋均1價：288元

商業午餐主菜7選1：180元（國定價日除外）

營業時間：11:00-14:00

17:00-21:00

例假日全天營業（周一公休）

用餐時間：90分鐘

(中時 )