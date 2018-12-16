素娥新北耶誕城開唱好緊張！國樑暖心抱抱：不要怕

《女力報到》演員楊晴、羅平、梁舒涵、梁瀚名、李宣榕、陳謙文、鄭亞參與新北耶誕城點燈。（TVBS）

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《女力報到》演員楊晴、羅平、梁舒涵、梁瀚名、李宣榕、陳謙文、鄭亞參與新北耶誕城點燈。（TVBS）

TVBS《女力報到》演員楊晴、羅平、梁舒涵、梁瀚名、李宣榕、陳謙文、鄭亞15日突襲快閃板橋捷運站，短短十分鐘內湧入數千名粉絲們迅速將演員們包圍住，使捷運站擠著水洩不通。接著，演員們馬不停蹄趕到新北市耶誕城點燈，七位演員首次齊聚獻聲與卓義峰合唱〈大太陽〉，讓現場添加許多溫暖氛圍。

《女力報到》劇組還在如火如荼趕拍中，但為戲宣傳演員們出席新北市歡樂耶誕城點燈活動，劇組特別放假半天，同時也為了感謝粉絲們支持及辛勞，在點燈前舉辦快閃活動與粉絲見面。現場粉絲太熱情，千張海報馬上被秒殺，被大量人群包圍的演員們無法動彈，但還不忘提醒粉絲「小心」、「別受傷」、「注意安全」，楊晴感動表示：「看到這一幕，我們的努力與辛苦一切都值得。」

昨晚《女力報到》演員楊晴、羅平、梁舒涵、梁瀚名、李宣榕、陳謙文、鄭亞同台與歌手卓義峰合唱《女兵日記》片尾曲〈大太陽〉，被主持人黃子佼誇讚歌聲好聽的鄭亞加碼輕唱聖誕歌曲「Last Christmas」，唱不夠的她自己再加唱一首，黃子佼打趣說：「我有允許你唱組曲嗎？」讓現場歡笑聲不停。

梁舒涵說：「前一晚緊張到睡不著，這是人生中第一次要在萬人面前唱歌，真不敢相信這是真的！」此時，梁瀚名對她說：「不要怕，有我在！」馬上給她一個暖暖的擁抱。

從劇中一路放閃到新北耶誕的CP楊晴、羅平，在主持人黃子佼的追問下坦誠在劇中是「真戲真做」，吊盡現場粉絲的胃口。接著被問及在劇中的潘朵拉(李宣榕 飾)到底會和誰在一起？李宣榕笑說：「真的不知道！」擁有暖男形象的陳謙文跳出來護航說：「說不定會跟我在一起喔！」

(中時 )

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