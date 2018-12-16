蕭邦大賽首獎鄧泰山、莫札特權威列文 下月同時現身國際大師鋼琴音樂節

2018年12月16日 19:28 中時 趙靜瑜

蕭邦大賽首獎得主鄧泰山、美國莫札特權威列文再加上琵琶第音樂學院鋼琴系主任史陸斯基下月同時舉行大師班，你要選哪一個？

為了不讓音樂學子陷入兩難，由師大音樂系助理教授鋼琴家嚴俊傑創辦的國際大師鋼琴藝術節將採取彈性措施，有興趣的民眾都可以選擇單場、雙場或是一天券，輪流旁聽大師講座。

嚴俊傑說，他15歲時受到音樂學者樊慰慈老師推薦，讓他去參加日本濱松音樂節，「這個音樂節有日本政府、民間企業支持，我他也是拿日本全額獎學金去參加，為期一周的音樂營，我認識許多大師，也認識許多跟我一樣熱愛演奏的鋼琴家，這些都讓我有勇氣繼續朝專業之路學習。」

嚴俊傑說，這個音樂節由日本已故鋼琴教母中村紘子籌辦，「他們非常會照顧年輕音樂家，從接機到寄宿家庭安排等等都讓人很放心，我自己深受栽培，也很希望台灣也有音樂節能夠做到這樣的水準。」

國際大師鋼琴藝術節即將邁入第三屆，嚴俊傑說，這一屆的音樂營教授包括華沙蕭邦鋼琴大賽傳奇得主鄧泰山、美國哈佛大學莫札特權威列文教授、英國皇家音樂學院鋼琴副主任暨史坦威藝術家瓊斯、琵琶第音樂學院鋼琴教授史陸斯基等等，師資非常國際化。台灣師資則包括李威龍、葉孟儒、廖皎含、蔣茉莉、盧易之、鍾曉青、鍾家偉、顏華容等，也都是一時之選。

目前藝術節已經選出108位正式學員，嚴俊傑表示，他的理想是希望串聯音樂教育體系下的學生、老師、演奏者成為黃金三角，整合資源，希望為台灣音樂界盡一份力。

除了一對一的大師班之外，音樂節也有大師音樂會、明日之星音樂會以及講座等活動，嚴俊傑說，所有活動開放給所有正式學員與全程旁聽生之外，也歡迎愛樂者與大家一起參與，大師班也開放旁聽，分成單場、三場以及一日券，喜愛鋼琴藝術的社會人士都可以參加。

(中時 )