藍綠這樣玩2020 林濁水：柯P當選總統變容易了

2018年12月16日 19:06 中時電子報 黃麗蓉

民進黨由蔡英文總統出馬再戰2020機率大；而國民黨主席吳敦義也將安排謝票「感恩之旅」，引發是為2020鋪路的聯想。民進黨前立委林濁水直言，兩黨若真如此做，保證台北市長柯文哲當選2020總統比選2018市長容易多了。

TVBS針對國內12名主要政治人物進行選後聲望調查，蔡英文總統滿意度掉至15%吊車尾，國民黨主席吳敦義則以18%，排名倒數第2。

林濁水在臉書指出，民進黨、國民黨的黨中央，都在用盡辦法努力使民意滿意度最低、不滿意度最高的人去選總統。這也是卓榮泰被拱當民進黨主席的核心意義，至於大破大立的門當然宣告關閉。他不禁感嘆，台灣民主政治居然走到這個地步，真是荒謬加悲慘！

林濁水強調，若使兩黨的黨中央都「達陣」，保證柯文哲當選2020總統比選2018市長容易多多。這樣的民進黨，還是大家冒險犯難建立起來追求民主的民進黨嗎？

網友認為，「要人不想選連任的確強人所難，正如不管民意如何的吳敦義都想選，如果一定是蔡英文出來，拜託千萬千萬不可蔡賴配，不想看到賴再被無辜綁一起。」、「大破容易大立難，只有笨蛋才會以為大破了一定會大立，現在這局看起來破大了，大家拭目以待再立。」、「阿北是泛綠裡頭腦最清醒、看事情最客觀的人。」

(中時電子報)