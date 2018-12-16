台中義務「張老師」齊心再出發 傾聽與陪伴讓愛永傳遞

2018年12月16日 18:53 中時 陳世宗

「張口，愛的堆疊-108年度授證暨表揚典禮」16日舉行，台中「張老師」中心全體183位義務「張老師」齊聚一堂，繼續為1980輔導專線再出發，傳遞愛與幸福。主任委員張麗莉認為，「張老師」是個「張口，愛的堆疊」象徵，期盼透過傾聽與陪伴讓愛永傳遞。

台中「張老師」中心在中部地區深耕迄今邁向第49年，感謝這群認真服務與無私奉獻的義務「張老師」。16日舉行台中義務「張老師」授證暨表揚典禮；由台中「張老師」中心主委張麗莉主持，開場特邀請新民高級中學表演藝術科的學生們表演《再出發》現代舞，舞出生命的活力與熱度！

授證典禮集結義務「張老師」們一起接受表揚！感謝義務「張老師」辛苦付出外，更期待藉此凝聚義務「張老師」服務團隊的向心力，帶著滿滿的「擁抱幸福•讓愛延續」的服務理念及繼續推動業務的精神，拓展至社會各個角落；讓「張老師」服務可以更深耕於社會，來幫助需要被關照的人。

台中「張老師」中心183位義務「張老師」，全年無休守護在「1980依舊幫您」輔導專線的一端；透過電話、面談、e-mail信件方式協助遭受心理困頓或情緒困擾的當事人，陪伴他們一同走過生命的低谷，提升面對生命困境的勇氣。107年1月至11月服務量總計1萬6939人次，平均每月1540人次，每天約有50人次。

求助問題方面，以「自我人生觀」為首位，佔所有問題21.9％，其次為「家庭關係」佔20.9％，再其次為「尋求資源」佔18％。求助性別方面，以女性居多佔54.5％，男性佔45.3％。年齡部分則以「31-39歲」佔24.3％為最多，其次「50-59歲」佔21.8％，再其次為「40-49歲」佔21.7％。

從數據中發現，女性較勇於面對問題找尋求助管道，年齡部分普遍分佈在青壯年階段，顯見在這年齡層的求助者，必須面對自我探索、自我價值感及定位，也得面對夫妻或親子等家庭問題。

台中「張老師」中心除致力專業輔導服務工作，在心理衛生推廣教育服務上更是不遺餘力，辦理數百場次的免費的大型宣導講座、校園講座及活動。張麗莉主任委員認為，「張老師」是個「張口，愛的堆疊」的象徵，也期盼透過傾聽與陪伴讓愛永傳遞。

(中時 )