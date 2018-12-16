SBL》富邦止敗靠基斯？許總：找到他的使用方式

富邦洋將基斯的飯碗仍然隨時可能不保。(中華籃協提供)

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中時電子報

靠著第3節猛轟比上半場總分還多1分的36分，富邦勇士16日以89比78力挫裕隆納智捷，總算中止最近3連敗，富邦總教練許晉哲賽後第1句話就說：「我大概找到他的使用方式，就是讓他更有效率地打，甚至減少持球時間！」

千萬別誤解許晉哲的意思，是沒打算開除基斯了，因為基斯16日才打短短12分鐘，僅拿9分、4籃板，富邦能在第3節火力大爆發，除了林書緯、郭少傑兩名本土球員火力全開，攜手單節貢獻23分，更因充分抓準對手輕敵心態。

「我在第3節一開始故意只派米歇爾上場，就想製造對方以為我們只有單洋將的輕敵心態，直到還剩4分多鐘才讓基斯上去，趁機擴大我們領先差距，」許晉哲說，「可是我今天只讓基斯打那麼少時間的模式，並沒辦法成為常態。」

所以富邦一直相當積極找尋新洋將，就是想要趕緊找人取代基斯，許晉哲說：「其實我們口袋名單已有3人了，原本都要叫其中1人來台，但因下周碰上耶誕節，那名洋將告訴我們可能要到過完新年才來，才讓我們打消找他來台念頭。」

郭少傑16日攻下加盟富邦新高的18分。(中華籃協提供)

許晉哲先前曾放話，很有可能下周就看不到基斯的身影，畢竟基斯周五爆發忘帶球衣事件，讓許總相當不滿，如今基斯走人只是時間早晚的問題，一切就等富邦新洋將報到而已，「我不是很早就說過我打算要換掉基斯了嗎？」許總說。

最近5戰輸了4場的裕隆，同樣面臨洋將堪用問題，取代泰瑞的新洋將霍頓，16日拿下12分、7籃板，表現仍然平平，裕隆執行教練李啟億表示，「畢竟找來霍頓，只因他是距離我們最近的洋將，就算想要再換，又怕必須重新適應。」

李啟億強調，裕隆仍會積極找尋新洋將來台測試，霍頓的測試合約雖然只到下周三，卻會暫時把他留下，直到確定找來真正適合裕隆的洋將為止。

(中時電子報)

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