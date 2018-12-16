冬盟》林祐樂冬盟心理成長大 休季行程超充實

2018年12月16日 19:04 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

中職賽季結束後，林祐樂緊接著參與台日交流賽、球隊秋訓、美國自主訓練，又參加冬盟比賽，對於這樣充實的行程他並不覺得累，「在冬盟心理成長不小，希望回母隊可以在攻守部分都有所幫助。」

總冠軍賽結束後，林祐樂就馬不停蹄參加台日交流賽，能夠與亞洲頂尖選手同場較勁，讓他受益良多，尤其軟銀鷹捕手「甲斐加農」甲斐拓也的阻殺功力也讓他大開眼界，「他的傳球太誇張了！真的很快！」

林祐樂在參加冬盟賽事前，曾與統一獅隊有唐肇廷一同到美國自主訓練，「它會在我們身上貼墊子貼片，檢測我們打擊時的出力點、動作，以及揮棒快不快。」林祐樂說。

林祐樂透露，在美國自主訓練期間，在使用發球機練習時，發球的速度都非常快，時速至少都有145公里，教練希望他們面對快速球也要全力攻擊，「打久就習慣了，把球打強勁，出月出去的機率就會比較高。」林祐樂說。

林祐樂今年在中職例行賽尾聲才獲得出賽機會，所以他希望能到冬盟比賽，把一軍缺席的比賽在冬盟補回來，他表示，這一整個休季期間的充實行程讓他學習不少新的打擊觀念，「在冬盟，打擊教練都會給我們明確的方向。」

除了打擊觀念，林祐樂在冬盟心態也成長不少，「之前在母隊上面還有學長，不過到這邊是老大哥的身份，自己心態成長不少，也從這些比較年輕的球員身上學到不少。」

至於捕手部分，林祐樂也都會與中信兄弟的高宇杰討論，「在捕手這個部分，我自己還要多進步，今年本來守備不錯，但是打擊提升之後卻有點影響到守備，怎麼把兩者分開我還要繼續努力，捕手這一塊我還要多進步，希望攻守都能幫助球隊。」

冬盟賽事告一段落後，林祐樂為了銜接春訓，將會接著加強重訓，至於根本沒有休息到的休季期間，「這算是我對我職業的態度，要對自己負責。」他說。

(中時電子報)