影》少了戴資穎擋路 她終於奪冠

印度羽球女子單打好手辛度今年經過四次屈居亞軍之後，終於在年終賽高舉冠軍盃，她也是首位拿下年終賽女單冠軍的印度選手。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2018世界羽聯BWF世界巡迴賽年終賽今天在廣州天河體育館進行最終決賽日，印度一姐辛度（Pusarla Venkata Sindhu）以21：19、21：17擊退日本好手奧原希望，成為第一位在年終賽摘金的印度選手。

戴資穎這幾年可以說是兩位印度羽球單打女將辛度、賽娜的天敵，小戴從2016年11月起就沒有輸給這兩位目前在女單世界前十好手，小戴對賽娜目前正值12連勝，對辛度則是今年年終總決賽小組賽吞敗后，結束對戰6連勝。

辛度不只在年終賽大舞台力克戴資穎，隨後小戴也因為右腿受傷在與山口茜的比賽中退賽，無緣晉級4強，甚至問鼎個人年終賽第3冠。

過了天敵戴資穎這關的辛度，昨天四強賽先直落二解決泰國好手伊瑟儂，今天決賽又是連贏兩局封后，這不只是她個人生涯第一次高舉年終賽女單冠軍盃，也是2018年球季四度屈居亞軍後的第一冠，在這座得來不易的冠軍之前，辛度國際大賽也常在國際大賽和冠軍擦身而過，包過2016里約奧運銀牌、2017、2018年世錦賽銀牌，以及去年年終賽銀牌。

男單方面，中國大陸世界第二石宇奇，在地主觀眾加油下，21：12、21：11直落二橫掃世界球王桃田賢斗；混雙決賽則是大陸內戰，王懿律/黃東萍經過三局大戰，以23：21、16：21、21：18力退世界第一黃雅瓊/鄭思維；女雙則由第一種子、日本組合松友美佐紀/高橋禮華21：12、22：20重挫韓國李紹希/申昇瓚奪冠。

(中時電子報)

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