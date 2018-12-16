大忙人劉以豪缺席見面會 分身慘遭這待遇

2018年12月16日 19:11 中時 林淑娟

劉以豪人形立牌被陳庭妮、李千那惡搞。（歐銻銻娛樂）

陳庭妮、李千那、徐鈞浩及安乙蕎出席見面會。（歐銻銻娛樂）

劉以豪主演的電影《比悲傷更悲傷的故事》是2018年最賣座國片，晉升破億票房男星的他近來人氣暴漲。另一部他主演的歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》16日舉行粉絲見面會，他因正在趕拍偶像劇《我們不能是朋友》殺青戲而缺席，現場特別製作了他身高等底的「人形立牌」，結果劉以豪分身一現身就慘遭大家蹂躪！

陳庭妮開玩笑放話要把劉以豪的人形立牌拍賣掉，沒想到台上突然飛來蜜蜂，她第一瞬間立馬躲到人形牌後，大喊：「東鳴（劉以豪劇中名）救我！」全場哄堂大笑。

電視播出進度正好播到陳庭妮愛上大叔庹宗華，所以失戀，好友劉以豪給予安慰。陳庭妮笑說：「其實庹哥很YOUNG，戲裡戲外都很討人喜歡。」但被問到要選庹宗華還是劉以豪，陳庭妮立刻摟著立牌說：「還是選以豪好了！」

李千那在劇中與劉以豪、徐鈞浩、鄒承恩都有感情糾葛，現實生活中誰才是理想型？沒想到李千那竟說：「其實我是選庹哥，成熟男人最有魅力。」

這次劇中演員除了陳庭妮以外，幾乎都進了錄音室配唱，只在劇中唱了兩句走音版的「女神要開心啦」，陳庭妮說：「我的粉絲超愛我的走音版，還設成鬧鐘。」平時不太愛唱歌的陳庭妮表示，自己只有在心情不好或是失戀時，才會特別愛去KTV唱歌，陳庭妮說：「會覺得每一首歌的歌詞都是為我而寫的。」即將發片的李千那連忙說：「我覺得妳可以練一下我的那首〈查某囡仔〉。」陳庭妮也趁機討教：「我很想練啊，妳教我吧！」

李千那在劇中有「平真希」與「丘一心」兩個名字，她說：「我比較希望大家叫我丘一心，因為平真希太壞了！」每次平真希角色出來，就讓許多觀眾氣得大罵，李千那自己也說：「很多朋友都打來跟我說妳真的很壞，但我們也很愛。」

見面會當天徐鈞浩呈現失聲狀態，由於這陣子忙於拍攝，活動當天還拍到早上五點，只要一開口講話就頻頻破音，貼心的李千那一直在旁代他發言，李千那說：「照顧他已經變一種習慣了，鈞浩在拍攝時戴上盲人隱形眼鏡看不見，現在又失聲，真的好可憐。」而在進行簽名時，粉絲們走到徐鈞浩面前也都是關心他的身體，讓徐鈞浩備感窩心地說：「我會好好照顧自己的，謝謝大家的關心。」

曾經在《海角七號》中飾演「大大」的安乙蕎，如今在《種菜女神》中是演「秈秈」一角，劇中因為自學沒有跟同儕相處，導致說話比較不會看人臉色，甚至有些白目，安乙蕎連忙說：「我不是個白目的人啦！」在劇中擔任醫療組成員，因此學了些基本按摩推拿，陳庭妮讚不絕口表示：「有次剛好拍到乙蕎幫我治療，那天剛好我落枕，超有幫助的。」

(中時 )