棒球》被讚為「台灣傳奇」張泰山受邀任迷你棒球推廣大使

中職退役球星張泰山15日出席經紀公司為他在台體大棒球場舉辦的引退儀式。（中央社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

前中職球星張泰山昨天（16日）正式褪下球員身份，他馬上接受WBSC（世界棒壘球總會）的邀請，擔任迷你棒球推廣大使，發展委員會主席維奇尼（Angelo Vicini）昨也特地來台參加張泰山引退儀式，維奇尼受訪時盛讚張泰山是台灣傳奇球星，更是小球員成長的典範。

影》盧秀燕打斷「滅火器」表演挨轟 陳禹勳：難怪會著火

張泰山引退》準市長打斷表演遭轟 經紀公司道歉

為了參與張泰山引退式，維奇尼特別搭機來台，昨上午也現身台中球場欣賞泰山盃迷你棒球邀請賽，維奇尼說：「當你看到很多小球員在比賽中充滿活力的樣子真的很美好，這也讓世界棒壘球總會擁有更多動力推廣迷你棒球並激盪出新想法，這是一個很棒的經驗。」

晚上維奇尼也留下來參與引退式，並邀請張泰山擔任迷你棒球推廣大使，「他是台灣的傳奇球星，當他走在街上時就引起很多球迷的關注並與他合照，他不只是在台灣甚至在亞洲都很有影響力，我相信在迷你棒球的推廣上，（張）泰山會帶來很多幫助，因為他是不只球員們球場上的偶像，更是人生典範。」

迷你棒球在台灣撒下棒球種子，接下來國際棒總也有更長遠計畫，維奇尼表示，「目前中期的計畫，我們希望能提升迷你棒球的親民度，讓全台灣的人民可以更容易地購買接觸它，而且我認為主辦單位與國際棒總的合作方式，會是其他國家發展迷你棒球的模範。感謝主辦單位邀請我來參與這活動，祝棒球運動發展越來越好，更多人能一起參與。」

(中時電子報)

影》少了戴資穎擋路 她終於奪冠 富邦不老勇士GO來盃落幕 首創青…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。