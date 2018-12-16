棒球》被讚為「台灣傳奇」張泰山受邀任迷你棒球推廣大使

2018年12月16日 19:20 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

前中職球星張泰山昨天（16日）正式褪下球員身份，他馬上接受WBSC（世界棒壘球總會）的邀請，擔任迷你棒球推廣大使，發展委員會主席維奇尼（Angelo Vicini）昨也特地來台參加張泰山引退儀式，維奇尼受訪時盛讚張泰山是台灣傳奇球星，更是小球員成長的典範。

為了參與張泰山引退式，維奇尼特別搭機來台，昨上午也現身台中球場欣賞泰山盃迷你棒球邀請賽，維奇尼說：「當你看到很多小球員在比賽中充滿活力的樣子真的很美好，這也讓世界棒壘球總會擁有更多動力推廣迷你棒球並激盪出新想法，這是一個很棒的經驗。」

晚上維奇尼也留下來參與引退式，並邀請張泰山擔任迷你棒球推廣大使，「他是台灣的傳奇球星，當他走在街上時就引起很多球迷的關注並與他合照，他不只是在台灣甚至在亞洲都很有影響力，我相信在迷你棒球的推廣上，（張）泰山會帶來很多幫助，因為他是不只球員們球場上的偶像，更是人生典範。」

迷你棒球在台灣撒下棒球種子，接下來國際棒總也有更長遠計畫，維奇尼表示，「目前中期的計畫，我們希望能提升迷你棒球的親民度，讓全台灣的人民可以更容易地購買接觸它，而且我認為主辦單位與國際棒總的合作方式，會是其他國家發展迷你棒球的模範。感謝主辦單位邀請我來參與這活動，祝棒球運動發展越來越好，更多人能一起參與。」

(中時電子報)