妻手機「Gong Gan Po Qu公園」是瞎毀？解碼密語原是當了綠光夫

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

手機通訊常有一些創意圖文，但是有些「私密」性的暗語，可能就要當事人才能領會。中部地區一名男子發現他老婆手機社群裡常出現與陌生男子互傳一些古怪的的中英文字句，還在家中垃圾桶找到沾有疑似精液的衛生紙，於是他暗中擷下妻子的通訊內容，仔細研究後發現竟然老婆竟然和越南移工暗通款曲，自己被戴綠帽當龜公而不自知。

這名男子在他老婆手機發現的與不知名男子對話經常出現「Gong Gan Po Qu公園」、「Xiang Gan Po」等奇怪的通話內容，他百思不解這英文是什麼意思，後來他仔細研究後，發現這些英文單字疑是某些文字的拼音，於是請教朋友，終於拼湊出，「Gong Gan Po Qu公園」的發音是「公幹婆去公園」、「Xiang Gan Po」是「想幹婆」，會意後男子眼前一片綠光，暗中跟隨老婆外出，果然發現妻子竟然一名越南移工偷情，在公園打野砲，氣得一狀告進法院。

檢警調查，這名人妻是在上班公司認識越南移工阮男，日久生情後，二人經常在公司附近的公園約會。有次他們又各自騎機車到公園的籃球場約會打野砲之後，人妻匆忙返家，於家中擦拭身體，隨意把衛生紙丟入垃圾桶，被丈夫感覺怪異。

據《自由電子報》報導，事隔3天，二人再度於公園籃球場約會，但尚未發生關係，婦人的丈夫就報警現身抓姦，並出示掌握的簡訊與衛生紙為證，衛生紙檢驗出其妻與小王的分泌物，但兩人都否認通姦。

庭訊時，越南「小王」辯稱，他在公園籃球場內，只與該女聊天，之後因為他尿急上廁所，用衛生紙擦拭，是對方把衛生紙撿回家；被查紅杏出牆的人妻則說，兩人只有講話，沒有越軌之事。

法官審理認為，如果「小王」說法屬實，為何衛生紙也會有該女的基因？越南男子辯詞違反常理，依妨害家庭罪對出軌妻和小王各判3月徒刑，被戴綠帽的丈夫另提刑事附帶民事訴訟，向2人各索賠100萬元。

(中時電子報)

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