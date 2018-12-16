林哲熹新片遭塑膠袋套頭、懸吊空中 咬牙憋氣險窒息！

林哲熹被塑膠袋套頭險窒息。（前景娛樂提供）

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林哲熹（右）和大慶在草叢裡追逐，摔進瀑布裡。（前景娛樂提供）

演員林哲熹在各作品中受盡苦難，新片《愛上卡夫卡》也不例外，飾演舞台劇演員林家聲，套著沈重的真皮甲蟲裝，吊在床上揮舞蟲爪，甚至有次懸在半空被大家遺忘，笑說：「吊了滿長一段時間，腳快沒感覺了，只好默默舉手請師傅放我下來。」接著戲中又莫名遭人綁架，一場塑膠袋套頭被綁匪持刀威脅的戲，他悶得快吸不到空氣仍咬牙硬撐，為求真實把自己逼到極限，林哲熹回憶那一刻：「是真的會呈現窒息的狀態。」

林哲熹在片中看似沈溺於愛情的滋潤，與法國女友茱莉亞共度一夜春宵，隔天貼心外出替女友買咖啡，半路突然殺出綁匪陳以文、游大慶將他強逼上車，監禁在與世隔絕的荒僻廢墟，狹小的廢棄屋裡只有幾張破舊桌椅，林哲熹幾乎全程雙手捆綁動彈不得，一邊忍受各種嚴刑拷打吃盡苦頭。

為符合真實性，塑膠袋套頭的戲，林哲熹好幾度憋到快沒氣，他表示：「當時塑膠袋是沒有打洞的，是真的會呈現窒息的狀態，要憋著一口氣把戲拍完，對演員是蠻大的挑戰。」導演陳玉慧也承受不小壓力說：「如果包太緊林哲熹會呼吸困難，但我就視覺畫面希望稍微包緊，讓他呈現真正掙扎的感覺，一邊我也要負責林哲熹的生命危險，我的心理上非常煎熬。」該片1月4日在台上映。

(中時 )

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