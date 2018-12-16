彰化爆入冬首例禽流感 防檢局：疫情不嚴重

2018年12月16日 19:53 中時 游昇俯

近日國內對非洲豬瘟防疫升瘟，官員更直言，深恐國民美食滷肉飯受疫情入侵影響，但一直未從台灣絕跡的禽流感，時不時仍有疫情傳出，彰化日前更爆發入冬後首例H5N2亞型高病原性禽流感，撲殺近7千隻土雞。秋冬正是禽流感好發季節，主管機關若不謹慎看待，未來恐怕連吃雞排都是奢侈。

彰化縣動物防疫所日前於鹿港鎮一土雞場監測採樣，15日經家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員亦於16日進行全場撲殺清場及消毒工作，總計撲殺土雞6958隻。

根據防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例共95例，以雲林縣確診禽場59場最多，屏東縣確診18場次之；另外，彰化縣有8場，台南市5場，嘉義縣3場，台中市也有2場。

防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，彰化已有一段時間未發生禽流感，這次是入冬後首例，因目前防疫政策是當禽場有病例即全場撲殺，故雖撲殺近7千隻，彰化疫情實際不算嚴重，反而是雲林常有疫情發生，算是禽流感熱點，農委會會加以監控，但目前未設定疫情預警指標。

他說，防範禽流感，建議業者以室內禽場取代露天飼養，可避免野鳥傳染疫病，近日氣溫驟降，易使家禽抵抗力下降，亦請業者注意禽場保溫及通風措施，配合政府監測，做好人員及車輛進出禽場的消毒工作。

(中時 )