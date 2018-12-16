冷氣團帶來霾害 周一凌晨開始影響台灣

這波冷氣團將帶來霾害，中南部空氣品質大受影響。（圖／取自環保署網站）

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霾害預計明日凌晨開始影響北部，富貴角測站首當其衝。（圖／環保署提供）

入冬後首波大陸冷氣團今（16）日午後報到，除了小心低溫，也要防範霾害。環保署表示，源自大陸京津冀地區的霾害，16日下午已影響至南京市及上海一帶。根據氣象局預報資料，環保署研判霾害將於17日凌晨開始影響台灣，PM2.5小時濃度可能達到40至60微克/立方公尺。

霾害會在明（17）日凌晨先影響北部，午後逐漸減緩，隨著冷氣團往南移動，明天下午至傍晚影響到中南部，局部地區短時間可能達紅色警示等級，南部地區將於18日上午逐漸趨緩。且因地面風速增強，雲嘉南易引發地表揚塵現象，PM10濃度可能上升到200至300微克/立方公尺，請民眾外出時務必留意空品變化。

環保署指出，這波霾害源自華北的京津冀區域，15日至16日上午PM2.5小時濃度達到200至250微克/立方公尺。隨著冷氣團往南移動，16日中午影響上海，當地今日15時的濃度約100微克/立方公尺。17日凌晨開始影響台灣北部，富貴角站PM2.5小時濃度，估計會從10微克/立方公尺、上升至60微克/立方公尺。午後對北部的影響可望減緩，空品恢復至普通等級。

接著霾害將影響中南部，估計傍晚後到達高屏地區。環保署表示，由於冷氣團南下，風速將達到8至10公尺/秒，可能引發地表揚塵，導致PM10濃度升高，影響雲嘉南及高屏地區空氣品質。根據氣象局預報，大陸冷氣團影響至18日，境外汙染的影響預估18日上午會減緩。

環保署已與地方政府聯繫，適時依《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，啟動區域防制措施應變。也協調台電台中、興達等燃煤發電廠預先減少空氣汙染物排放，並通報水利署河川局及地方環保局啟動因應措施，設法降低河川揚塵。

(中時 )

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