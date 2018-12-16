女大生體驗藤球 痛到唉唉叫

2018年12月16日 19:55 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

中華民國藤球協會舉辦的「2018國際移工藤球王爭霸戰」今天在台北市中正運動中心展開最後一場預賽，實力堅強的「NUMBER ONE」隊如其名，冠軍戰以21:12、21:7直落二技壓對手，搶下新台幣1萬元預賽冠軍獎金，亞軍WHAT TEAM獲得新台幣5000元獎金，兩隊也一同取得最後2張23日的決賽門票。

「2018國際移工藤球王爭霸戰」選定12月前四個週日假期舉行，比賽為男子藤球三人賽，經過北北桃3個縣市的預賽，晉級決賽的隊伍名單正式底定，包括桃園區預賽ARTONG跟TUK NEILI、新北區預賽PANLUK WHAY和THUN FC.，以及北市預賽的NUMBER ONE、WHAT TEAM，這6隊伍將在23於台北體育館4樓同地主中華藍、白隊展開最後八強廝殺，爭奪首屆「藤球王」榮銜及新台幣3萬元冠軍獎金，比賽將由博斯頻道自四強賽開始進行現場直播，請觀眾鎖定博斯運動二台MOD 217。

師大同學沈珈伃現場觀賽，直說藤球員都很厲害。(籐球協會提供)

由於今天台北市預賽在熱門且交通便利的中正運動中心舉行，前來運動的民眾也好奇一窺國內少見的藤球賽，目前就讀台灣師範大學公民教育與活動領導學系一年級的沈珈伃，是出身台師大的藤球國手，也是桃園市體育總會藤球委員會總幹事劉昶佑的學生，過去她只有在體育課玩過藤球，她笑說本來以為藤球很輕、可以很輕鬆，沒想到球體頗具重量，首次上課就踢到腳踝發紅，而且很難控制方向，她也大膽嘗試頭槌，感想是：「超痛！」

台北大學休閒運動管理學系二年級的李穎成，為了課堂「運動欣賞」的個人報告，特別到現場觀戰，從頭到尾認真看著場中選手們的一舉一動，李穎成表示，以前只有在電視旅遊頻道看過藤球，親身體驗過賽事後覺得球員的求勝心、競爭激烈令人印象深刻。

(中時電子報)