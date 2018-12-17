養鴨人家熱賣鴨肉火鍋

養鴨人家鴨肉火鍋食材新鮮、湯頭天然熬煮，因此累積不少忠實顧客。（林和生攝）

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養鴨人家老闆娘陳秋綢堅持料理天然好味道，逐漸累積不少忠實顧客。（林和生攝）

曾經是不折不扣的養鴨人家，如今改行賣起鴨肉火鍋，打著好東西跟好朋友分享的理念，所有湯頭熬煮都堅持手作，以產地直銷的養生牛蒡鍋與天然發酵的酸菜鍋累積不少忠實顧客，每到用餐時刻都擠進等待用餐的饕客，堅持指定這一味。

老闆娘陳秋綢指出，自己從事餐飲業前是單純的養鴨農戶，但歷經莫拉克風災與凡那比水災，讓鴨場全毀，不僅心血付諸東流，事業更以慘賠收場。

經與家人討論，決定轉行投入餐飲業，從自己最熟悉的鴨肉著手，賣起鴨肉火鍋，她說，市面上不少料理追求快速，因此添加味素、骨粉熬煮，她的養生鍋就近選用歸來社區種植的牛蒡與鴨骨熬煮4小時，湯頭鮮甜，是饕客上門首選。

酸菜鍋的酸菜則是自己手作，採用天然發酵，一年四季都熱銷，尤其對鴨肉品質更是講究，每日挑選現宰鴨肉，內臟不達標準寧可丟棄不賣，賣相不佳也不會端上桌，「自己都不吃的就不會賣給客人」。

陳秋綢回想開店初期仍印象深刻的說，第一天只有1個客人上門，日營業額50元，但經過口耳相傳，10年來已累積穩定客群，不少返鄉遊子第一件事就是到店裡報到，若剛好遇到店休，還會破口大罵，她笑說，能理解沒吃到美食的怨念，而顧客支持就是她持續邁步向前的動力。

店名：養鴨人家

地址：屏東市和生路一段158號

營業時間：11：00-21：00（周二公休）

訂購電話：（08）723-0300

價格：酸菜火鍋、牛蒡養生鍋1份350元

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