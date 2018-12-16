違規帶豬肉罰5萬新增6件 農委會：廚餘蒸煮可防疫情

旅客違規攜帶匈牙利豬肉臘腸。（防檢局提供）

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為防堵非洲豬瘟疫情，旅客違規攜帶肉品，罰額自14日起全面提高為1萬元以上、100萬元以下。經農委會防檢局統計，自非洲豬瘟疫區攜帶豬肉產品入境，首次開罰5萬元者，從14日至今（16日）共計12件，單今日即新增6件，包含來自大陸5件及匈牙利1件。

經防檢局統計，自15日下午4點至16日下午4點止，違規攜帶動物產品共計新增17件，包括大陸10件，其中罰5萬5件（豬肉產品），罰3萬4件（禽肉產品），罰1萬1件（犬貓食品）；來自越南4件，均罰3萬元（豬肉或禽肉製品）；印尼1件罰3萬（牛肉及雞肉製品）；泰國1件罰3萬（豬肉製品）；以及匈牙利1件罰5萬（豬肉臘腸）。

根據大陸媒體報導，截至上周14日，大陸非洲豬瘟共有22省分發生疫情，其中有87起是由家豬感染、2起野豬感染；經調查，透過餵飼廚餘傳播的有32起，因生豬運輸消毒不徹底的有35起，這兩類途徑即佔傳播原因的八成。

農委會防檢局局長馮海東表示，農委會目前要求廚餘養豬戶落實高溫蒸煮，至少達90度、持續1小時，是依據世界動物衛生組織（OIE）規定，可有效殺死非洲豬瘟病毒，大陸則因疫情爆發即禁止廚餘餵飼，故沒有要求蒸煮廚餘。

他說，以動物防疫角度來看，禁止廚餘餵飼可直接截斷疫病傳播途徑，但因我國廚餘用於養豬餵飼，就民生整體考量還無法直接禁止。

(中時 )

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