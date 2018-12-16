砸千萬辦直播主頒獎典禮 300網紅宣告「南進」愛情摩天輪

2018年12月16日 20:07 中時 尤嬿妮

全球擁有超過6000萬名用戶的直播平台「Uplive」，16日舉辦「2018年度盛典」，頒發19個直播獎座，吸引各國人氣網紅約300位齊聚，除了沈玉琳擔綱主持，女團「有感覺」、朱俐靜及韋禮安輪番獻唱，氣氛熱絡；Uplive執行長葉冠義與沈玉琳在活動上，和韓國瑜市長視訊連線，宣布2019年為「Up高雄年」，預計注資高雄千萬台幣，葉冠義說：「Uplive在全世界150個國家都能看到，希望將高雄的美食及美食透過直播傳遞到全世界。」

「Uplive」上線2年多，擁有超過一億名粉絲，為響應高雄市長韓國瑜的愛情摩天輪，旗下直播主以打造「愛情摩天輪網紅城市」為目標，設立移動直播間，進駐高雄各大商場、景點、小吃攤等地，全方位行銷高雄；此外，Uplive將於明年在高雄設置網紅培訓教室，樹德大學更成立網紅學院，邀請沈玉琳擔任學院院長。

韓國瑜今透過直播得知沈玉琳將任職網紅學院院長一事開心不己，開玩笑說：「玉琳兄擔任（院長）是最適合的，玉琳兄從來不講黃色笑話。」沈玉琳則誇韓對直播產業相當內行：「難得遇到一個知音，他（韓）懂這一塊，再結合他的愛情產業鏈，可以發揮得更好。」對於不少直播主表示當網紅最難的，是要「自言自語講半天」，沈玉琳說：「在直播間裡沒人跟你回應，要怎麼沒話找話講，就是多方涉獵，多觀察、多看書。」強調網紅要「堅持厚臉皮」，才能持續經營。

聊起韓國瑜競選期間透過直播與選民互動，吸引廣大網友支持，沈玉琳認為有其成功之處：「能言善道的人很多，為何獨獨他這麼受歡迎？就是因為他能夠很真誠、很直率地表現自己。」認為網紅毋須過度包裝，展現自我、表現自己的個性美，更能得到大家認同，較有機會成功。

(中時 )