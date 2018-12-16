成功直播主條件！沈玉琳直言「把死的說成活的」

沈玉琳今晚主持直播平台頒獎典禮。（粘耿豪攝）

友善列印
中時

「Uplive」16日直播「2018年度盛典」，是沈玉琳首次主持直播典禮，面對現場多達300位網紅正妹，已婚死會的沈玉琳笑喊「心癢癢的」，心裡小鹿亂撞成一團，有些力不從心；對於擔綱直播主持重任，沈玉琳表示心情非常好：「因為這邊都是妹仔，一進會場就覺得香香的，充滿年輕朝氣！」提起如何當個成功的直播主？沈玉琳大膽直言：「想做成功的直播主，就是要極盡荒謬之事，把死的說成活的。」

近年直播平台興盛，沈玉琳表示：「台灣這幾年『粉絲經濟』蓬勃、賺很多錢，人就是這樣嘛，賺到錢，心情才會好！」認為越來越多年輕人踏入直播主行業，唯有出奇致勝才能脫穎而出；他以自己常在節目中脫稿演出為例，「最怕碰到乖乖牌的來賓，最好跟自己一樣天馬行空的來賓，就喜歡大亂鬥的場面，還要無時無刻的天馬行空亂入，觀眾看得才開心」。

沈玉琳提到自己主持節目若遇上失誤狀況，會「將錯就錯」地進行下去，「幹嘛要照稿演出，大家就是要看直播主有何本事，走自己的風格才是王道，想哭就哭，想瘋就瘋啊」！覺得想做成功的直播主，要能極盡荒謬能事、把死得說成活得，更要會舉一反十，將毫無邏輯的事秒變合理。

Uplive明年將在高雄設置網紅培訓教室，更於樹德大學成立網紅學院，由沈玉琳擔任學院院長，攜手打造網紅城市；對此，沈玉琳說：「台灣早期的網紅都是「野生的」，但現在靠『養殖』，歡迎有自信、大膽的，不要臉皮薄的，然後經過我的考驗及調教，我有信心能打造獨特的網紅之星。」

(中時 )

砸千萬辦直播主頒獎典禮 300網紅… 翻拍挪威轟動全球屠殺案！《7月2…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。