翻拍挪威轟動全球屠殺案！《7月22日》獲歐洲電影獎

93分鐘一鏡到底《7月22日重生》最狂攝影震撼歐洲電影獎。（海鵬提供）

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第31 屆歐洲電影獎(European Film Award )今晨揭曉，被譽為「今年最震撼電影」的挪威片《7月22日重生》，一舉奪下最佳攝影大獎，該片改編自2011年轟動全球，造成77人死亡、99人身負重傷，成為挪威自二戰後最大傷亡事件，300人心理創傷難以平復的「挪威烏托亞島槍擊案」。

值得一提的是，攝影師馬丁奧特貝克（Martin Otterbeck）以一鏡到底的最狂方式，重現當時93分鐘的完整事發經過，全片讓觀眾宛如置身現場，親身體驗這起轟動全球、改變歐洲命運的大事件，驚險刺激更甚實境VR，年初也獲選柏林影展競賽片。

導演波貝在拍攝前，特地造訪多位倖存者及其家人，為營造電影的超級真實感，他決定以倖存者角度拍攝，除還原事件真貌，更讓觀眾能置身其中去感受，攝影師馬丁奧特貝克更緊迫跟拍女主角，驚人呈現事件發生當下的生死一瞬間，超狂技術果然奪下本屆歐洲電影獎最佳攝影大獎。

事件發生於2011年7月22日的「挪威烏托亞島槍擊案」，是由一位極右派激進份子安德斯貝林布雷維克（Anders Behring Breivik）所策動，他先在奧斯陸炸毀政府大樓，隨即前往奧斯陸郊區的度假勝地烏托亞島（Utøya），登岸後更對在島上參加工黨所舉辦的「領袖菁英夏令營」的600多位學生大開殺戒。1月11日在台上映。

(中時 )

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