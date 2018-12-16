戰略飛彈潛艦之前 美國曾研發潛水航艦

美國海軍曾設想潛水航空母艦，一次可攜帶8架戰機。(圖/hisutton)

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中時電子報

攜帶著戰略核子武器的彈道飛彈潛艦，是現在戰略核武的要角，不過在20世紀50年代，原本它有可能是「潛水航艦」。當年美國海軍曾經研發過一種可能8分鐘內投放8架戰鬥機的核動力潛水航空母艦，稱為AN-1計畫。

噴射戰機世界(fighter jets world)介紹，AN-1是一艘大型潛艇，近500呎(152公尺)長，44呎 (13公尺) 寛。水下巡航速度16節(時速30公里)，搭載1萬5千馬力的核反應爐，它配備六具向前的魚雷發射管，和2個後的發射管，理論上可以巡航到地球上的任何一點。

AN-1潛艦所搭載的戰機，由2具噴射發動機為助推器。(圖/hisutton)
潛艦攜帶的戰鬥機，極速達到3馬赫。(圖/hisutton)

然而，該潛艦的真正火力，是八架以垂直方式收納的戰鬥機，據當年的計畫案，這款由波音公司設計的戰機，採用三角翼布局，但是外型非常的尖銳。起飛方式也相當特別，首先潛艦會先浮出水面，然後戰機安裝在由2具萊特SE-105渦輪噴射發動機(Wright SE-105)的加速器上，加上戰機本身的發動機，總推力可以達到1萬公斤。起飛時，3具同時點燃的發動機，可以讓戰機加速到3馬赫，然後2具發動機組成的加速器會脫離，以降落傘落入海面再加以回收。

潛水航空母艦

至於戰機，它將直奔敵營投放飛彈，然後轉往陸上基地降落。

AN-1是一個有趣的想法，不過它從未建造過，因為它過於複雜，戰機的維護與發射過程有太多變數，所以不久就被潛射飛彈給取代了。

不過，從潛艦上發射飛機卻愈來愈有可能，潛艦雖然有隱身大洋的能力，但是搜索四週環境的能力卻很差，然而現在的無人機可以彌補這個問題，因此從潛艦上發射和回收無人飛機，很可能成為未來潛艦的新裝備與新的作戰方式。

(中時電子報)

文章來源：America’s Super Submarine Aircraft-Carrier (AN-1) could be held again

文章來源：USN_AN-1_Submarine_Aircraft_Carrier

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