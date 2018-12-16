入冬首波冷氣團帶霾害 環署：中南部恐達紅色警示

2018年12月16日 20:44 中時 游昇俯

入冬後首波冷氣團將在今（16日）晚報到，環保署提醒，源自大陸京津冀地區的霾害，今日下午已影響到南京市及上海一帶，根據中央氣象局預報資料，霾害將於17日凌晨開始影響我國空氣品質，PM2.5小時濃度可能達到40至60微克／立方公尺，17日下午影響至中、南部地區，局部地區可能達到紅色警示等級。

環保署指出，這波霾害15日至16日上午PM2.5小時濃度達200至250微克／立方公尺，16日中午影響上海市，下午3點約達100微克／立方公尺，研判將於17日凌晨逐漸影響我國北部空品，預估富貴角站PM2.5小時濃度會從10微克／立方公尺上升至60微克／立方公尺。

午後北部影響可望逐漸減緩，恢復至普通等級，但隨冷氣團南下，下午至傍晚將影響中、南部地區，預計傍晚影響到高屏地區，局部地區短時間可能達紅色警示等級；根據氣象局預報，大陸冷氣團將影響至18日，預估南部地區受境外汙染影響將於18日上午趨緩。

環保署表示，由於冷氣團南下，風速將達8至10公尺／秒，可能引發地表揚塵，導致PM10濃度升高，小時PM10濃度可能上升到200至300微克／立方公尺，影響雲嘉南及高屏地區空品。

環保署亦已跟地方政府緊密聯繫，將視空品變化情形，適時依空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法，啟動應變措施，加強大型工廠及營建工地空污減量管制，及餐飲業，露天燃燒等稽查作業，並先協調台中、興達等燃煤電廠預先減排，通報水利署河川局啟動河川揚塵因應措施。

環保署提醒民眾，儘量使用大眾運輸工具，減少污染排放，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，亦應避免戶外長時間劇烈活動。

(中時 )