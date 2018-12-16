消防猛男自製宣導片 請來正妹護理師助陣

2018年12月16日 20:45 中時 邱立雅

為了傳達正確的居家防火知識，新竹縣寶山消防分隊自製宣導影片。（邱立雅翻攝）

消防猛男自製居家防火安全短片，還上演爭風吃醋橋段，相當搞笑。（邱立雅翻攝）

12月16日為一氧化碳預防日，內政部徐部長國勇為瞭解新竹縣消防工作推行現況，上午到新竹縣政府消防局訪視慰勤，由縣府蔡秘書長榮光及消防局孫局長福佑全程陪同。此外，寶山消防隊也在當天推出自製防火宣導短片，輕鬆寫實的內容安排，也讓宣導影片多了一絲趣味。

徐國勇表示，消防工作是內政部相當重要的工作，不論在災害搶救、緊急救護、居住安全、災害防救等等，消防弟兄都扮演了相當重要的角色。另外內政部對於各縣市消防人力、裝備也很關心，近日立法院針對內政部所提出的年度消防預算及前瞻建設經費都全力支持，內政部會持續作消防的後盾而努力。

今年4月桃園市的敬鵬工業平鎮廠發生大火，造成救災人員嚴重傷亡，徐國勇指示，日後在各類工廠化學物品的設置及內部平面配置等也務必改善，讓現場救災人員預先了解狀況，在消防法規需要修正的地方也會要求消防署盡力完成。另外，徐國勇也重視目前119與110報案電話資訊系統是否能順利介接，並請縣府全力協助整合，以加速案件派遣效率。

此外，因12月16日為一氧化碳預防日，寶山消防分隊推出防火防災宣導短片，透過戲劇的方式讓民眾了解居家火災如何因應，避免火勢更大。影片全數由隊員自編自導自演，花了4天的時間才拍攝完畢，工程浩大，還NG了不少次十分爆笑。

寶山消防分隊小隊長李吉晉表示，為了讓民眾更正確的了解居家防火安全，還特地拍攝了常見錯誤版與正確版，提供民眾更容易分辨。影片中也請來熟識的正妹護理師協助拍攝，讓「陽剛氣重」的影片增色不少。

(中時 )