《天國的嫁衣》欲翻拍！初代男主角立威廉現況曝光

2018年12月16日 21:00 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由王心凌、立威廉主演的經典偶像劇《天國的嫁衣》，近期大陸宣布即將翻拍，不少網友認為男主角立威廉是整部劇的關鍵，近年鮮少在台灣出現的立威廉也在社群網站上回應《天國》翻拍，表示「滿滿的回憶！我很期待！」，也勾起大家想知道他的近況。

《天國的嫁衣》是當時經典的偶像劇。（圖／翻攝自微博）

立威廉當時在《天國的嫁衣》亮相驚為天人。（圖／翻攝自微博）

現年42歲的立威廉，是四國混血長相帥氣，2001以世界模特兒大赛冠軍得主進軍演藝圈，隨後演出多部偶像劇男主角，《天國的嫁衣》、《綠光森林》、《藍海1加1》等，進軍大陸演戲後，就鮮少在台灣露臉，在2008年成為北京奧運會「水立方」的形象代言人，並在2014年結婚，生下一個女兒已經3歲。

立威廉近期鮮少在台灣出現，但每每出現都讓人驚艷。（圖／翻攝自立威廉臉書）

立威廉育有一女，近來也成為愛曬女兒的帥爸爸。（圖／翻攝自立威廉臉書）

近年常在社群網站上曬出和女兒生活照的他，成為男神帥爸，時常在亞洲工作的他，曾回台參加活動的他，說過很想念在台灣拍戲，但都沒有收到邀約，希望未來還能回台灣拍戲，而今年他則有一部電視劇與一部電影在大陸上映。

(中時電子報)

立威廉與女兒。（圖／翻攝自立威廉臉書）