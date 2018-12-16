他爆在吳寶春的店工作領28K 甘之如飴「沒時間敲鍵盤酸人」

他在吳寶春的店工作 人力銀行副總：月領28K「沒時間敲鍵盤酸人」（圖/翻攝何啟聖臉書、資料照 吳寶春提供）

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中時電子報

世界麵包冠軍師傅吳寶春因「中國台灣」與22k事件接連引爆風波，又有網友在PTT上貼出吳寶春上海徵才資訊，店長薪水為45~63K。對此，前主播、1111人力銀行副總何啟聖說，他朋友的小孩就在吳寶春的店裡「二年的經驗，到店裡不到一年，實領二萬八千元，他甘之如飴，他並反諷酸民，「因為他沒時間敲鍵盤，酸這個、嗆那個！他有他的人生規劃！請尊重他們的選擇！」

何啟聖在臉書上分享他對於「吳寶春在上海請一個店長，祭出一萬人民幣的薪水，但在台灣麵包烘焙技術員則領22K，酸說『台灣人只會欺負台灣人」看法」。他說，首先，網路酸民拿上海店長的薪水，跟烘焙技術員相比，就有基準點上的差別。

何啟聖表示，在上海的食品麵包或餐飲飯店的店長，薪資水平就差不多一萬元人民幣，吳寶春做為在上海的20%技術股，薪水應該不是他開的，而是麵包新語集團根據當地物價及薪資水平所開的，並沒有比較高。

一般而言，在上海有點檔次的餐飲業者，為能留住店長這樣的人才，除了底薪之外，獎金部份為淨利的1~2%，同時還提供食宿，且宿的部份，店長都有一房一廳的基本格局；公司獲利情況良好，店長還能分配股份，參與公司成長。

何啟聖反問酸民，拿上海店長的薪水，去比烘焙技術員，這比法實在是不倫不類，且不瞭解大陸上海的行情。「如果真要這樣比，那怎麼不去跟美國紐約、法國巴黎、英國倫敦的店長相比呢？」

其次，真的要向目前在吳寶春店裡工作的烘焙技術員致敬！何啟聖認為，烘焙技術員因為追逐夢想，領著一般行情的待遇，為的是店裡紥實的培訓，從麵包塑型到烤爐烘焙，每一項的歷練，對他們都是歸零學習。我朋友的孩子，就在店裡，二年的經驗，到店裡不到一年，實領二萬八千元，他甘之如飴，因為他沒時間敲鍵盤，酸這個、嗆那個！他有他的人生規劃！請尊重他們的選擇！

他認為：「如果覺得上海店長薪水高，請往上海求職，看看你能不能承擔起業績的要求。如果你覺得吳寶春給台灣人薪水低，你就拒買來抵制。台灣就是因為多元才可愛，你想怎樣就怎樣，沒有人勉強你！台灣最不缺的就是酸言酸語」。

(中時電子報)

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