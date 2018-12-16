SBL》喇叭狂砍28分助台銀止敗 韋總賽後不滿

台銀後衛張博勝(右)16日攻下本季新高28分。(中華籃協提供)

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中時電子報

「喇叭」張博勝總算打出本季代表作，更出現在台銀最需要他的時機點！張博勝全場投18中8、罰9中9，貢獻本季新高28分，更包辦台銀最後所得7分，帶領台銀78比72擊退台啤，中止5連敗，但台銀總教練韋陳明賽後仍很不滿！

韋陳明不滿的理由是，台銀兩名洋將竟然合計只拿15分，史密斯禁區鞏固籃板狀態也不太好，羅德尼明顯還沒融入球隊當中，「雖然很高興可以止敗，可是我們問題仍然很多，今晚我們是靠本土贏的，洋將的表現還有待觀察。」

史密斯目前仍帶兩周前的踝傷硬撐，整體狀態當然欠佳，羅德尼才來台4天，也跟球隊沒練幾次，「我知道洋將都怕我，畢竟先前狂輸44分後，我在休息室內摔過椅子，讓洋將都嚇到了，接著只能先期望史密斯傷勢趕快好起來。」

台銀洋將史密斯(右)到現在都帶腳踝傷勢上場。(中華籃協提供)

張博勝前5場比賽平均只拿4.8分，甚至其中兩戰得分掛蛋，沒想到16日徹底爆發，除摘本季新高得分，更在最後37秒投進底定勝局的三分球，「我想自己能有這樣的表現，完全是因為韋哥願意信任我，給我足夠多的上場時間。」

「可是比起我拿那麼多分數，我更在乎的還是球隊有沒有贏球，假如我得到高分，換來的是球隊輸球，那就一點用處都沒有，」張博勝表示。

台啤本季3連戰拿下1勝2敗，排名也從首位跌到第2，台啤總教練周俊三說：「今晚的輸球不能用我們3連戰當作藉口，我們不僅是老外，連本土表現也不理想，就是回去繼續調整，下周再來！」

(中時電子報)

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