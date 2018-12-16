網球小鋼炮梁恩碩辦簽名會 分享參賽心得

2018年12月16日 22:01 中時 劉秀芬

網球好手「小鋼炮」梁恩碩回安定國中參加歲末年終團體邀請賽。（劉秀芬攝）

台南安定國中網球基層訓練站16日舉行歲末年終團體邀請賽，並邀18歲女網好手「小鋼炮」梁恩碩回校辦簽名會，吸引眾多球迷排隊簽名。梁恩碩也鼓勵學弟妹，「不要怕辛苦跟挫折，堅持過去就是你的。」

安定國中網球基層訓練站團隊計約有國小、國中、高中共50位選手，亦安排2名專任運動教練，有計畫地培育台南網球基層運動選手，目前就讀善化高中的梁恩碩也是在此受訓。安定國中學務主任施宏忠說，這是訓練站首次舉辦大型的年終交流賽，校友報名踴躍，約有300多人參加，也趁此機會邀梁恩碩回校和球迷分享參賽心路歷程。

梁恩碩近期都在大陸為明年的澳網賽事備戰，百忙之中抽空回台南參加網球交流邀賽。對於明年球季，梁恩碩說，除澳網外，希望其他三個大滿貫賽都能有機會參賽，以爭取四大賽會外賽資格為目標。

梁恩碩的媽媽表示，許多國際職業比賽雖然恩碩未獲得資格，但她們就是到現場排隊候補「賭一把」，賭對了就有成績，更能慢慢累積比賽經驗，很多事情過了之後才知道辛苦。

梁恩碩的媽媽也說，梁恩碩今年並不是整年都在訓練，經費有賴各界贊助才撐得過去，但未來要進入網球職業賽，全年訓練花費之大，讓她很苦惱，雖然政府都有給予補助，但她們仍努力在找更多資源。

(中時 )