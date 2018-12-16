選黨主席 卓榮泰：不貼標籤、改造不留情份

2018年12月16日 21:18 中時 郭建伸 、 劉宗龍

行政院秘書長卓榮泰（中）16日出席台北市議員洪健益志工感恩餐會，洪健益（左）向卓榮泰及內政部長徐國勇（右）敬酒致意。（劉宗龍攝）（飲酒過量有礙健康）

行政院秘書長卓榮泰日前正式登記參選民進黨主席，但外界質疑他身份非中生代，甚至是擁護蔡英文的保皇黨。卓今受訪說，從登記至今兩天多時間，他感觸非常深，「雖然才兩天多，已經嗅到淡淡的選舉味道」。卓強調，這次黨主席選舉的堅持是，「黨內選舉不貼標籤、不出惡言，但是黨的改造不留情份，也沒有上限」，並駁斥保皇黨的說法。

卓榮泰的臉書粉專今天也正式開張，提出「想好、做好、讓人民說好」的說法，藉此讓民進黨重新出發。他晚間則往北市議員洪健益的志工感恩餐會，內政部長徐國勇也到場支持，卓晚上身穿美軍飛行夾克，形象相當俐落年輕，並演唱自己改編的《快樂的出帆》，「綠色台灣旗，飄向千萬里」，頗有象徵出航選主席的意味。

卓致詞時強調，他要建立黨內的選舉文化，否則回顧今年初黨內初選各地廝殺成這樣，未來還有立委初選，甚至是還有總統要不要初選的問題，「若各地廝殺，民進黨怎麼讓人民有信任？」

卓說，為了讓所有候選人做到，他就從今天做到，用愛和關心要求自 己才能要求黨員，並強調未來要黨要做到「桶箍」角色，不要再讓力量分裂。

卓榮泰受訪時說道，雖然登記至今只有兩天，但他感觸非常深，已經嗅到淡淡的選舉味道；今天接到朋友電話，朋友對他說未來黨主席工作非常難，一方面要團結，一方面要檢討，這給他很大的啟示與靈感。

卓榮泰說，這次黨主席選舉他堅持「不貼標籤、不出惡言，但是黨的改造，沒有留情分也沒有上限」。

洪健益則向政治啟蒙「頭家」卓榮泰致敬，可以控制的黨員近800個，這次黨主席是單一選舉，所以黨員動員率可能不高，但他會全力支持、動員7到8成。

(中時 )