《醉後2》見面會過耶誕　「KK夫夫」Tul、Korn逗樂粉絲

Tul（左）與Max感情非常好。（LINE TV）

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Tul（左）與Max感情非常好。（LINE TV）
Tul（左）與Max感情非常好。（LINE TV）

LINE TV正跟播泰國BL劇《醉後愛上你2》，Knock（Tul飾）&Korn（Max飾）這對「KK夫夫」16日在台灣舉辦TUL&MAX-「Together With You」台北粉絲見面會。曾來過台灣的Tul對於台灣的美食與文化都非常有興趣，首次來台灣的Max也是對於台灣美食相當期待，見面會上準備了珍珠奶茶、雞排、麵線等，讓兩人吃得很開心。兩人還大啖心心念念的麻辣火鍋，Max大讚前一晚享用的是他吃過最好吃的麻辣火鍋，喜歡美食的Tul則是一直吃不停。

見面會上，兩人遊戲互動，包含要用嘴巴解紅繩，合力仰臥起坐吃餅乾、最後是矇眼尋找對方身上的便利貼，親密互動一點也不妞捏，甚至展現極佳默契。他們為了這次的台北粉絲見面會，可以說是誠意十足，不僅大秀中文歌曲，演唱《醉後愛上你》歌曲〈不小心的愛〉中文版，以及中文歌曲〈學貓叫〉，歌曲搭配他們可愛的演唱與手勢，令粉絲尖叫連連。

此外，他們提前與粉絲度過耶誕節，還打扮成耶誕老公公發送禮物給大家，並演唱耶誕節歌曲，在泰國時，兩人先親自先寫下對粉絲的祝福，送給全場的粉絲，氣氛歡樂不已，他們也分享了收過最印象深刻的耶誕禮物。Tul說他曾收到大龍貓玩偶。Max則曾經收過小朋友的耶誕應景襪子，很努力、但還是穿不進去。

粉絲也準備了應援影片，讓本來就很感性的他們，看了眼眶泛淚，並表示真的很感動。兩人最後也請粉絲支持《醉後愛上你2》，希望可以看到他們的成長以及一同迎接結局。

(中時 )

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