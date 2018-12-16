冬盟》被球員拚勁感動 林振賢：你們是中職未來希望

2018年12月16日 21:34 中時電子報 鍾亞芳 /斗六報導 /斗六報導

中職聯隊等了6年才再度闖進冠軍戰，雖今天（16日）最後以0比1不敵日職東軍，但從季後賽開始，球員的拚勁與韌性讓總教練林振賢非常感動，賽後仍不斷鼓勵球員要繼續精進自己，並稱讚這一批中職聯隊的球員，「你們是中職未來希望。」

季後賽中職聯隊與日本社會人進行2場比賽，以1勝1和的戰績扳倒例行賽戰績較佳的日本社會人、晉級冠軍戰，那2場比賽結束後，林振賢就對球員的拚戰精神非常滿意，並認為他們經過這樣高張力的比賽，一定都有所成長。

今天冠軍戰中職聯隊面對日職東軍先發投手池田隆英，雖然打線9局苦吞12次三振，但是投手群王玉譜、翁瑋均、陳仕朋、江國謙、歐書誠這幾位投手表現都相當優異，9局僅被擊出4支安打、失1分，且野手的守備數度演出精彩美技，不讓對手輕易拿分，日職東軍直到比賽結束才確定獲勝。

林振賢透露，打到冠軍戰，投手已經用得差不多了，這場比賽就是以車輪戰的方式應戰，也稱讚投手群表現優異。

賽後中職聯隊與教練團全隊集合感謝隊友也分享自己的參賽感想，林振賢一開口就是先感謝球員精彩的表現，「你們會是中職的未來希望，而且也會有中華隊未來的主力，繼續加油，回到母隊繼續努力。」語末他還幽默補充，「不過對到Lamigo不要打得太好！」

(中時電子報)