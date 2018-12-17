身懷毒品遇攔檢 毒蟲竟與警所長裝「麻吉」

2018年12月17日 07:12 旺報 林瑞益

有多項毒品前科的陳姓男子日前疑似在交易毒品後碰到警方攔檢，他先是跟岡山警分局燕巢分駐所長許志文裝熟，被識破後，又不配合，極力反抗，造成許志文與另一名警員受傷。警方費了一番功夫，將他帶回分駐所調查。

警方表示，許志文、警員陳國太於12日執行巡邏勤務，於晚間10時20分許行經燕巢區安東街與安招路口停等紅燈時，發現1部自小客車形跡可疑，立即攔停檢查。

該車駕駛46歲陳姓男子因為見過許志文一面，先跟許裝熟，還說曾與許在燕巢地區喝過酒，欲讓警方放鬆心防。許志文當下判斷不認識這人，且發現陳男的神色緊張，不停發抖，雙手緊握在上衣口袋，警方要求他把手拿出來時，陳嫌口袋掉出一包毒品夾鏈袋。

陳嫌見東窗事發，害怕被逮坐牢，立即翻臉、極力反抗，逮捕過程中造成許志文雙腳膝蓋擦傷、警員陳國太雙手挫傷。經過一番功夫，警方將陳嫌壓制，在外套口袋搜出4包毒品海洛因，市價超過5萬元新台幣。但陳嫌堅稱毒品不是他的，警方於是將他帶回所內調查。

許志文表示，當時他覺得不認識此人，也不曾在燕巢與他飲酒，所以當下就覺得這人可疑；且透過攜帶的小電腦查詢後，發現陳男毒品前科累累，又見他神色緊張，因此覺得事情不單純。

在警方偵訊時，陳嫌這才坦承犯行，表示毒品是他所有，近日有吸食毒品。全案依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，並向上朔源追查毒品來源。

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(旺報 )