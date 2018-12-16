從晚清到現代 中國百年陸軍軍服一次看足

《中國百年陸軍軍服》所介紹的軍服包括兩岸分治之後的雙方軍服。(圖/軍式風格多媒體工作室)

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中時電子報

從晚清到民國，再從北洋時期到國民政府，八年抗戰到國共對立，一連串的歷史戰爭使中國近代史顯得特別的波折，當中自然有許多精彩的故事，但是兩岸在翻拍近代歷史題材的影視劇時，幾乎都不重視服裝與道具，經常會鬧出張冠李戴的笑話。現在一本專門介紹近代中國軍服沿流的《中國百年陸軍軍服》正式出版，彌補了軍服歷史的資料。

中國百年陸軍軍服-軍官篇

這本書解釋了許多以往常見的誤解，包括「德械師」、「美械師」。在抗戰爆發前，國軍曾與德國有一段相當密切的交流，也洽談武器與軍服的進口，因此許多人以為，當時中央軍就是全面換裝德國式的軍服，稱為「德械師」，這些使得一些以抗戰為背景的電視劇，誤以為當的國軍制服和德國國防軍一樣。然而那是錯誤的。事實上即使是中央軍，也都鮮少拿到德國進口的裝備，頂多頭盔是德國式的，因此正確來說，稱為「德式師」較為合理。

中國百年陸軍軍服提到「德械師」是誤解，應是「德式師」。(圖/中國百年軍服)

到了抗戰後期，大批美援武器引進，特別是在滇緬戰場的駐印軍首先接收，這也誤成另一個誤解，以為駐印軍的備與美軍在歐洲戰場上的服務完全相同，仍然並不正確，真正的駐印軍裝備經常是美式與英式混搭而成，而且依據實際作戰需要，會有國軍自己的調整，比如打綁腿的習慣，這可以增加行軍耐力，也能夠避免蚊蟲毒蛇鑽入褲管。

這本書也解答了軍服顏色的問題：為何有些抗戰軍服是藍灰色，有些卻是黃綠色？原來這仍是與當時國家財政困難有關，黃綠色的軍服是法定標準色，然而黃綠染料比較貴，而藍灰染料比較便宜，因此有些地方軍(比如川軍)，以及抗戰中期最困難的時候，軍服就會以藍灰色居多。

《中國百年陸軍軍服》的作者是吳尚融，他長期以來都對近代中國史很有興趣，花了很多年的時間收集資料與訪問老兵，得出最穩妥的結論，也在研究的過程中，與其他軍事同好一起交流心得，甚至一起外拍影片，重現歷史的景況。

(中時電子報)

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