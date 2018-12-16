冬盟》投球只有1訣竅！池田隆英8局10K中職聯隊

日職東軍投手池田隆英先發8局投出10次三振。（中職提供）

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中時電子報
/斗六報導

日職東軍今天（16日）靠著先發投手池田隆英8局10K的驚人表現，最終以1比0擊敗中職聯隊、達成2連霸。賽後池田隆英被問及這戰優秀表現的關鍵，他只回答了1個原則：「就是盡量把球壓低。」

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池田隆英8局飆10K 日職東軍完封中職2連霸達陣

池田隆英此役先發主投8局使用97顆球，只被擊出2支安打，飆出10次三振、投出2次保送，沒有失分，幫助日職東軍達成2連霸。

不過池田隆英表示，比賽前半段投球節奏不太好，但多虧捕手松本直樹的幫忙，加上隊友有很好的守備表現，讓他慢慢慢慢抓穩節奏，所以後半段就漸入佳境，「前3局都有危機感，之後沒讓打者上壘，且自己也漸漸掌握投球節奏，才穩定下來。」他說。

池田隆英投完8局球數尚未破百，不過他當時並沒有完投的想法，「因為真的很累！而且我也相信後面的投手梅野雄吾會接替我的工作，這是我們的勝利方程式。」

至於今天可以壓制中職聯隊的訣竅，池田隆英並沒有想太多，「因為之前沒對過中職聯隊，比賽一開始就是盡量把球控低，雖一開始節奏沒有掌握好，可是一輪過後，發現打者沒有掌握得特別好，所以就繼續把球壓低，也比較不會被打全壘打，後面也保持這樣的投球策略。」

經過這次的冬盟，池田隆英認為，中職打者不管什麼球都會全力揮擊，且對直球的掌握度很高，「所以我就要想辦法投直球，但是不能被打者掌握到。」經過這1個多月的比賽，他自認還有不足之處，「但如果照自己想要的方式去投，加上不要受傷，明年應該會有不錯的球季。」

(中時電子報)

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